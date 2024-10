Consejeros plantean gasto de 13 mil mdp para elección para Elección Judicial

En una reunión de trabajo en el Instituto Nacional Electoral (INE), se presentó a los consejeros el Presupuesto Precautorio para la Elección Extraordinaria de Integrantes del Poder Judicial, que sería de alrededor de 13 mil millones de pesos.

En la primera sesión extraordinaria, la Comisión Temporal de Presupuesto 2025, la consejera Norma de la Cruz confirmó la presentación del Presupuesto Precautorio, aunque no la cifra y preguntó que si se discutiría en ese espacio

Revisarán presupuesto precautorio

Fue el representante de Morena, Jaime Castañeda, quien dio a conocer el monto aproximado que fue circulado en el INE, y señaló la necesidad de que fuera revisada y desglosada en este espacio

“Pues en espera de que, como se mostró en la reunión de trabajo, el asunto de presupuesto precautorio del Poder Judicial, ya se mostró en un monto aproximado, y se dijo, déjenos ser muy responsables, no es definitivo. Yo no lo voy a decir, pero ya no lo circularon, aproximado de 13 mil millones y hay un desglose”, informó.

Osvaldo Peralta, del Órgano Interno de Control expresó que, el gran ausente en la sesión realizada este sábado es el Presupuesto de la Reforma Judicial, principalmente porque los tiempos se agotan y tienen hasta esta última semana de octubre para aprobarlo ante el Consejo General.

“Según el calendario en esta última semana de este mes de este mes de octubre, sería la aprobación en su caso del Consejo General, pero no tenemos las cifras, no tenemos la presentación respecto del presupuesto para el tema judicial y creo que es importante que se pueda incluir”, indicó.

La consejera Norma de la Cruz insistió en la necesidad de abordar los números de los comicios del 2025, aunque el presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto 2025, Uuc-Kib Espadas, planteó que será en otra sesión cuando se aborde dicho presupuesto.

No estarán presentes los partidos políticos

Indicó que no se podía realizar debido a que los partidos políticos no pueden estar presentes por un mandato legal, y aunque le dio la palabra al representante de Morena en tercera ronda, lo tuvo que interrumpir.

“Si consejera, en su caso la presentación se hará en otra sesión de la Comisión, sin la participación de los partidos políticos como es disposición específica para la realización del proceso de elección judicial que está en proceso. En tercera ronda, tiene la palabra el representante de Morena.

-Pues para solicitar en todo caso que aquí lo puedan decidir de forma económica, es que ya se enseñó en una reunión de trabajo, no veo yo…

Señor representante, lamento tener que decírselo pero la participación de los partidos políticos está vedada del proceso de elección”, interrumpió.

Señalar, por lo pronto que el gasto que se planteó para el Instituto Nacional Electoral de 27 mil 270 millones 913 mil 135 pesos, sin contar los recursos que se requieren para la organización de la elección judicial para renovar a los titulares de 464 magistrados y 386 jueces de distrito en los comicios del próximo año.

El presupuesto base de operación será de 13 mil 255 millones 71 mil 420 peso, el cual está concentrado en el capítulo mil con 69.32%; en oficinas centrales se tiene un monto de 6 mil 105 millones 946 mil 159; oficinas desconcentradas, 7 mil 149 millones 125 mil pesos.

En la solicitud que el INE pedirá a la Cámara de Diputados, en el paquete económico se propone para los partidos políticos, recursos por 7 mil 353 millones 266 mil 504 pesos, que serán repartidos entre los 6 grupos nacionales, siendo Morena, el instituto político con el presupuesto más alto con 2 mil 486 millones de pesos.

DRV