Aspirantes a la CNDH: realizan último día de comparecencias de aspirantes a la CNDH

En el última día de comparecencias de aspirantes a ocupar la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, planteó que en el objetivo de otorgar justicia a los mexicanos, los legisladores y autoridades de los tres órdenes de gobierno deben ir más allá de las modificaciones al Poder Judicial.

Ante senadores de las Comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia, Ramírez Hernández resaltó que existe un grave problema en la administración de justicia, pero no proviene sólo de jueces o magistrados, sino de fallas en el debido proceso que proviene de toda la operación ministerial que inicia con las procuradurías, investigadores y policías.

“De entrada si quiero decirles, y ustedes lo saben, tenemos un grave problema en la administración de justicia. El primer lugar en la Comisión de quejas es debido proceso. No depende nada más del orden judicial, estamos hablando de ministeriales, estamos hablando de toda la gama de quien tendría que estar involucrado para que exactamente la justicia sea accesible y pronta. Entonces, lo que tendríamos que no perder de vista, es que nuestra discusión no puede terminar ahí, tenemos que seguir discutiendo cómo modificamos en general eso”, expresó.

Cuestionan a Ombudsperson sobre reforma al Poder Judicial

Cuestionada sobre las reformas al Poder Judicial, la Ombudsperson capitalina externó que, en el proceso de la aplicación de justicia, la gente se encuentra vulnerable, sobre todo la más vulnerable porque no cuenta con recursos para defenderse, ni propios, ni del estado.

“Porque lo que nos interesa, por lo menos a mi desde los derechos humanos, me interesa la justicia cotidiana, la que yo veo en la calle, la que la gente ve mal en el día a día y que no tiene respuesta; la que pasa en términos inconclusa porque no alcanza y no tiene los defensores públicos, porque el 80% de la gente no tiene con qué pagar un abogado”, expresó.

También cuestionada en torno a un video en el que elementos de la Guardia Nacional están con un joven llamado Alexis, y se escucha a uno de ellos gritar “mátalo”, Nashielli Ramírez consideró que esto es una violación grave, por lo que hay que reparar y reestructurar la forma en que se atiende y se avanza en el tema. Criticó por ello que, en el tema de derechos humanos, las fuerzas armadas estén formadas con una cartilla basada en la Convención de Viena, porque los elementos con que se conformaron se basan en la guerra y no en la seguridad pública, lo cual, es distinto.

“Yo no estoy de acuerdo que la formación y el apoyo que se esté dando ahorita para formación de derechos humanos, sea a través de una cartilla que pone fundamentalmente en el centro la Convención de Viena, porque la Convención de Viena es una convención para las fuerzas armadas en guerra, y cuando estamos hablando de seguridad pública, eso no es igual, y entonces los parámetros ahí tendremos que reforzar estos criterios que son más amplios de cómo nos movemos, del uso excesivo de la fuerza letal y todo lo demás, estén apegados a este marco de la cotidianeidad de la seguridad”, dijo.

