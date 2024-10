"Eso es todo", ladrón intenta asaltar a mujer, pero lo apalean al caer de moto en el Toreo

Un presunto ladrón que intentó asaltar a una mujer en las inmediaciones de la plaza Toreo Parque Central fue apaleado por testigos que observaron el hecho, luego de que cayó del vehículo. Policías locales de proximidad atendieron la situación y aseguraron al presunto delincuentes, quien terminó con heridas en varias partes de su cuerpo.

En torno al hecho, algunos testigos en el lugar captaron el momento en que el ladrón lloraba y pedía que no lo golpearán más. Sin embargo las personas que auxiliaron a la mujer que fue víctima de robo, animaban más a la multitud a que no soltarán e incluso coreaban "¡eso es todo, por ratero!"

El presunto ladrón, vestido con una chamarra negra, pantalón de mezclilla y tennis blancos terminó amarrado en el piso, con golpes en la cara y cuerpo, además de sangre en la frente. Las personas que grabaron el hecho lo difundieron en redes sociales, en donde varios internautas comentaron al respecto.

"Lo malo es que en un par de meses volverá a las calles si no es que antes, y va a regresar ms agresivo pensando en 'no me la vuelven a hacer'", "¿para que lo entregan si al rato lo sueltan?", "lo dejarán libre en unas horas", señalaron en los comentarios que dejaron en el video.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la plaza Toreo Parque Central, que es un desarrollo de uso mixto en los límites de Naucalpan, Estado de México, y la Ciudad de México. Este inmueble fue construido sobre el solar del antiguo Toreo de Cuatro Caminos.

Tunden a ladrón que asaltó a mujer, pero se cayó de la moto | VIDEO

Sigue leyendo

Reportan incendio al interior de plaza comercial Las Américas en Ecatepec, Edomex

Arranca operativo contra chelerías en la colonia Morelos en la alcaldía Cuauhtémoc