Ofrecieron 1 mdp por reloj de AMLO: “Me emocioné porque sabía que lo iba abrazar”

Luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador rifara su reloj entre 86 periodistas durante una de sus últimas conferencias mañaneras, el ganador Julio Omar Gómez, del portal Sin Punto ni coma, reveló que le llegaron a ofrecer hasta un millón de pesos por el objeto que perteneciera al exmandatario.

El periodista reconoció que al resultar ganador del reloj se emocionó muchísimo de poder estar cerca de Andrés Manuel López Obrador y de poder abrazarlo "me emocione no por el reloj, me emocioné porque sabía que lo iba abrazar", confesó el reportero.

"Me emocioné muchísimo, porque esa era mi oportunidad de abrazarlo y yo quería una partecita de eso de que me diera tantita muestra de su amor y sí lo hizo y lo sentí”, confesó Julio Omar Gómez.

El reloj es marca es marca Momentum Foto: Cuartosucro

“Son de esas cosas mágicas humanas de sentimientos que solamente los que lo están sintiendo en ese momento lo saben”, detalló Julio Omar Gómez.

Ganador del reloj de AMLO asegura que nunc lo va a vender

Julio Omar Gómez explicó que después sus compañeros le insistieron en que lo vendiera, que era el momento porque de lo contrario perdería su valor “me empezaron a bombardear de todos lados” y que él se cuestionó “¿qué no respetan mi decisión de que lo quiero conservar?”.

Relató que sus compañeros iniciaron con ofertas de 10 mil pesos, 20 mil pesos, 50 mil pesos y hasta 100 mil pesos a cambio del reloj “y ya la última oferta fue de un millón de pesos” pero para el periodista ni el abrazo ni el reloj tiene precio. Las declaraciones fueron compartidas en un video por la cuenta de TikTok ivannbonn pero las declaraciones las había dado para el programa de YouTube de Manuel Pedrero.

Sigue leyendo:

Sheinbaum promete seguridad a la inversión e impulso a la economía de México

Mujeres en México redujeron en agosto su ahorro para el retiro al sacar 594 mdp