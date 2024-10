Claudia Sheinbaum descarta investigar a Felipe Calderón tras sentencia por narcotráfico de García Luna

“La presidenta no lo va a hacer”, fue la respuesta que dio la titular del Ejecutivo Federal sobre si se tiene que investigar al ex mandatario Felipe Calderón tras la sentencia contra Genaro García Luna.

En la Mañanera del Pueblo de este 17 de octubre, la Presidenta de México enfatizó que no van a entrar en ese debate, pero sí llamó a la reflexión sobre la decisión de Calderón si sabía de los vínculos de su Secretario de Seguridad con el crimen organizado. “¿Sabía o no Felipe Calderón?, él dice que no, los invito a reflexionar si sabía o no

Felipe Calderón debería pedir perdón, afirma Sheinbaum

"Si se le juzga o no, nosotros no vamos a entrar en eso, lo que queremos es que no se olvide y a quienes representan, y cómo tiene el cinismo, la hipocresía de que lo volvería a hacer, o sea cómo, y luego su propio partido se deslinda, pero ese mismo partido llama a declarar terrorismo, cuando se dice es que están buscando intervención extranjera en México”, afirmó la mandataria. Insistió en que Felipe Calderón es un cínico por lo dicho en su cuenta de X, antes Twitter.

“Lo que debería pedir perdón al menos, al menos”, enfatizó.

Sheinbaum lamentó las justificaciones de Calderón a través de Twitter

FOTO: Antonio Nava

Ayer, en el Tribunal Federal de Brooklyn, en Estados Unidos, el Juez Brian Cogan dictó dicha sentencia contra García Luna por delitos como participar en una empresa criminal continua o la conspiración para la distribución internacional de cocaína, entre otros. En la conclusión del Juez, tras dictar la sentencia, se le compara al ex Secretario con Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo.

Por su parte, Calderón se justificó vía X y aseguró que la seguridad de un país no depende de una sola persona, al contrario, es una obligación de todo un equipo de Gobierno. No obstante, aprobó la sentencia de 38 años en contra de García Luna, al argumentar que quienes rompen la ley deben pagar sus consecuencias.

De acuerdo a las declaraciones del expresidente, el Ejecutivo no contaba con la información necesaria para llevar a juicio a Calderón, mucho menos para asociarlo con el Cártel de Sinaloa.

No habrá guerra contra el narco en Sinaloa: Sheinbaum

Fernanda García y Carlos Navarro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que dentro de su gobierno no se trabajará con el pueblo del estado de Sinaloa para que ya no haya guerra contra el narcotráfico.

Al ser cuestionada sobre el tema del Culiacanazo y la inseguridad que se vive en dicha entidad, la mandataria federal declaró que con la estrategia de seguridad que se presentó la semana pasada se avanzará en el tema y la misma dará resultados.

La jefa del Ejecutivo Federal, también enfatizó en que dentro de su gobierno no habrá colusión, así como pasó en el gobierno del expresidente Felipe Calderón.

“Vamos a trabajar con el pueblo de Sinaloa, siempre. Y... tenemos una estrategia de seguridad que va a funcionar. Lo que no va a haber es guerra contra el narco, eso sí, no va a haber. Y tampoco la colusión que hubo... Y que fue demostrada ayer por un juez de Estados Unidos en el gobierno de Calderón”, expresó.

