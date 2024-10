‘Felipe García Luna’

La sentencia de 38.8 años de prisión que el juez Brian Cogan le ha dictado ayer al narcotraficante Genaro García Luna (1968) es la derrota política y moral de Felipe Calderón, su amigo, su antiguo jefe y su protector. Con la histórica sentencia se confirma que el gobierno del ex Presidente funcionó como un Narcoestado.

Nunca olvidemos que, en octubre de 2006, dos meses después del fraude electoral, Calderón todavía buscaba la legitimidad de su presidencia y fue a pedírsela al presidente estadounidense George W. Bush. “I need you on board”, le rogó el panista y le preguntó a Bush si había visto la serie 24, donde un agente gringo utiliza todo el arsenal inventado y por inventar. “I want all the toys”, le dijo Calderón y pactaron una guerra en México. Esta información se hizo pública en 2011, cuando WikiLeaks liberó miles de cables diplomáticos del gobierno de Estados Unidos. De hecho, cuando se divulgaron, Calderón se enojó, pues fue exhibido su sometimiento a Bush. La filtración llegó cuando ya eran más que rumores que García Luna sólo aniquilaba o arrestaba a los rivales de Ismael Zambada, Joaquín Guzmán y, en su momento, de los Beltrán Leyva, gracias a los datos que éstos le proporcionaban al propio exfuncionario o a través de la siniestra DEA, también apalabrada con el llamado Cártel de Sinaloa.

El Narcoestado de Calderón no ha sido el único. En una indagación hemerográfica en la que trabajo desde unos años he tropezado, por ejemplo, con Abelardo L. Rodríguez, quien nació pobre en Sonora, llegó a gobernar Baja California y terminó como presidente de México de 1932-1934, pero es famoso por cobrarle derecho de piso a los traficantes de heroína. También encontré una ficha de la sucia DFS, publicada por el historiador Benjamin T. Smith, fechada en 1947, donde “el jefe de la droga (…) en gran parte del Continente Americano es el señor 8MIMY2 UMO873MY”. Es decir: Dámaso Cárdenas del Río, el primer ‘hermano incómodo’. O qué decir del sexenio de Miguel de la Madrid, donde el asesinato de un agente de la DEA provocó que esta agencia creyera que éramos una estrella más de la bandera gringa y así comenzó a administrar la maquinaria binacional del tráfico de drogas, en colusión con traficantes y autoridades de ambos países.

Y como bien dicen que la vida es injusta, mientras Calderón se da la gran vida en Madrid y asiste a foros neoliberales donde es elogiado y mimado, y mientras acude a la Fórmula 1 y otros eventos deportivos, y mientras tuitea invectivas (“Yo sí combatí a la delincuencia y al crimen organizado con toda la fuerza del Estado”), la persona que nombró para operar ese supuesto combate recibe 38.8 años por haber sido parte del crimen organizado, por traficar, por recibir sobornos. Apelará.

La exembajadora Roberta Jacobson ha dicho que Calderón sí sabía de los nexos de su subalterno con el crimen. Lo menos que debería hacer el ex Presidente es ofrecer una disculpa pública y retirarse de la política, con la rúbrica de ‘Felipe García Luna’. Pero, como bien dijo el juez Cogan al súperpolicía: se engañan. “Tiene nublada la mente como El Chapo”.

POR ALEJANDRO ALMAZÁN

PAL