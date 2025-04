¿Tienes estos 2 billetes en tu cartera? Banxico los va a retirar de circulación

Si llevas varios años acumulando billetes en tu cartera porque te duele gastarlos o porque simplemente quieres traer unos pesos de la buena suerte encima, entonces ya es momento de irte deshaciendo de un par de denominaciones que muy pronto saldrán de circulación en México.

Así lo informó el Banco de México a través de un comunicado en el que informaron que un puñado de billetes y de monedas en el país van a salir de circulación. Pasarán a la historia y ya solamente servirán como colección o como pieza de intercambio entre fanáticos de la numismática.

Esto no quiere decir que no puedas seguir pagando con ellos en locales comerciales o cualquier otro tipo de transacción, pero la regla indica que una vez que lleguen hasta un banco, ellos tendrán la responsabilidad de separarlos para que lleguen al Banco de México y ya no puedan ser entregados al público de nueva cuenta.

estos billetes ya comenzaron a venderse en plataformas como de colección, pero recuerda que no existe una tabla ni una publicación con respecto a esos precios o el valor de un billete como objeto de coleccionismo, pues los dueños de éstos tienen el poder de ponerle cualquier valor, de acuerdo con su propia visión de la situación,

Se ha empezado a vender en plataformas. Crédito: Facebook / Marketplace

Todas las familias de billetes y monedas que serán sacados de circulación en 2025

Por el momento, la familia afectada será la Familia F. Estos billetes presentaron, en su momento, cambios en los elementos de seguridad, en los colores o en tamaños. Cada denominación es de un tamaño diferente. De manera específica, serán sacados de circulación el billete de 50 pesos que se puso en circulación en 2006, así como el billete de mil pesos en 2008.

Para mayores referencias, recuerda que el billete de mil contiene la imagen de Don Miguel Hidalgo y Costilla, también conocido como El Padre de la Patria, así como la campana de Dolores y las torres de la mencionada iglesia, haciendo referencia al día que el caudillo hizo sonar la campana e inició el movimiento de independencia.

Por otra parte, el billete de 50 contiene a José María Morelos y Pavón, caudillo que se unió al movimiento independentista en el año 1810. Se pueden ver en el billete un par de cañones contrapuestos, el estandarte usado por las fuerzas de Morelos, asó como un arco y flecha con la palabra SUD.

Hidalgo aparece en este billete de mil pesos. Crédito: Cuartoscuro

Estos fueron los elementos de seguridad que en aquel momento se vieron modificados para mayor seguridad de los mexicanos: