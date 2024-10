Claudia Sheinbaum aplaude decisión para descontar a los trabajadores del Poder Judicial que continúen sin laborar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aplaudió que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) haya tomado la decisión de ahora sí descontar los sueldos de los trabajadores que no quieren terminar el paro de labores y siguen en manifestaciones.

En la conferencia mañanera de este jueves sostuvo que por la mañana fue informada que dichos trabajadores regresaría a trabajar este día, que la institución ya hizo un llamado a que se regrese a trabajar.

“Ayer decidieron regresar a trabajar. No, en el Consejo de la Judicatura me informaron hoy, a ver si lo checan bien, que ya hay un llamado a regresar a trabajar. De todos. Sí, pero hay una orientación en el sentido de que si no regresan a trabajar, entonces ahora sí va a haber descuento de salario. Otro aplauso para el Consejo de la Judicatura”, declaró.

Finalmente, la mandataria federal hizo un llamado a que se normalice el trabajo dentro del Consejo de la Judicatura Federal.

Sigue leyendo:

La Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum: minuto x minuto | EN VIVO

“Declara una guerra y pone a García Luna coludido con el Cártel de Sinaloa”: Sheinbaum critica reacción de Calderón