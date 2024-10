Carlos Navarro presenta libro en Escuela de Periodismo Carlos Septién García

Que en 200 años México haya sido gobernado por 36 presidentes hombres y que ahora esté a la cabeza del gobierno federal una mujer, fue lo hizo que Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, emprendiera el camino de relatar cómo fue que Claudia Sheinbaum Pardo llegó al puesto de mayor cargo político del país.

En la presentación del libro “La primera presidenta: memorias de un reportero”, en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, la cual es su alma mater, indicó que el camino no fue fácil, pues para llegar a esto tuvo que sacrificar muchas cosas, entre ellas, su vida social, horas de sueño, tiempo para comer e incluso trabajar en sus días de descanso.

“La vida me ha dado una nueva oportunidad de escribir algo. Con más espacio, pude redactar miles de líneas para relatar un hecho inédito en la historia de México. Después de 200 años de un México independiente, llegó una mujer a dirigir los destinos del país. ¿Cómo fue ese camino? ¿Qué se vivió en ese proceso electoral anticipado para que Claudia Sheinbaum fuera la primera mujer presidenta? ‘La primera presidenta: Memorias de un reportero’, es un trabajo periodístico de 350 páginas que muestra crónicas, entrevistas, investigación de un reportero y una dosis extra de hechos que no habían sido revelados”, declaró.

Frente a distintos estudiantes de periodismo y autoridades de la universidad, como el profesor Baudelio García, el periodista y reportero enfatizó en la importancia de que México sea gobernado por Sheinbaum Pardo, pues aseguró que este hecho demuestra que en nuestro país las mujeres pueden ser lo que quieran ser.

Presidencia de Sheinbaum marcará el rumbo del país

“Esto va a marcar el rumbo del país en los próximos años, después de 200 años. Ella decía, Claudia Sheinbaum decía mucho que las mujeres pueden ser lo que quieran ser, y el hecho de que una niña, una joven, vea a una mujer en esa posición, pues creo que sí le puede marcar el resto de su vida… El hecho de tener ejemplos para las mujeres va a generar un cambio, y el hecho de tener una presidenta en México va a generar un cambio en la concepción de las mujeres, van a llevar a la conclusión de yo también puedo lograr en su ámbito, o si quieren ser presidentas y defender a las mujeres”, manifestó.

En su discurso, el periodista y reportero hizo un llamado a los estudiantes que en un futuro no tan lejano buscan redactar notas para algún medio de comunicación, a que se acerquen a las casas editoriales para comenzar a tener prácticas de cómo es la vida de un reportero y con ello vayan soltando su manera de escribir.

“Uno de los principales consejos que me gustaría darles y que se los mencioné es, si pueden comenzar a tener prácticas en este mundo del periodismo o comunicación social, ya definirán ustedes a dónde se quieren ir, pero es comenzar desde ahorita porque muchos compañeros de generación quienes dejaron al final el hecho de buscar oportunidades laborales, pues lamentablemente no les fue fácil encontrar trabajo, incluso algunos de ellos no lo encontraron”, declaró.

Seguir leyendo:

Alma Delia fue citada a casa de su amiga para hacerse un "cambio de look", días después fue localizada sin vida

América, de 18 años, discutió con Kimberly Vanessa en una reunión e intentó asesinarla: ya está en prisión