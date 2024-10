Reportan la desaparición de la mujer que denunció a Evo Morales por abuso sexual

La Policía de Bolivia ha informado que no ha localizado a la madre y a la presunta víctima del expresidente Evo Morales esto mientras la investigación sobre el supuesto caso de trata de personas y estupro sigue generando controversia en el país.

Las autoridades no descartan que ambas hayan salido de Bolivia, probablemente hacia Argentina, país limítrofe con la localidad de Yacuiba, en el sur boliviano, donde se presume que residían. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Tarija, José Luis Zenteno, informó recientemente que la Policía no ha logrado ubicar a ninguna de las dos mujeres, quienes podrían estar fuera del territorio boliviano.

La cercanía de Bolivia con el país Argentino, especialmente desde el poblado de Yacuiba, hace que esta posibilidad sea plausible. Ante esta situación, la Policía está preparando afiches para intensificar la búsqueda y dar con el paradero de la madre y su hija.

La madre de la joven, que presuntamente mantuvo una relación con Morales cuando era menor de edad, está siendo investigada por las autoridades por supuestamente haber entregado a su hija a cambio de beneficios políticos y puestos públicos durante la presidencia del líder cocalero, se cree que la madre podría haber facilitado la relación en busca de estas ventajas. Sin embargo, la madre sigue en paradero desconocido, complicando el avance de las investigaciones.

Mientras tanto, el padre de la joven ya ha sido detenido y se encuentra bajo prisión preventiva en la cárcel de Morros Blancos, donde deberá permanecer por cuatro meses mientras se desarrollan las investigaciones. El padre confirmó que su hija había tenido un hijo, aunque afirmó no saber con exactitud cuándo ocurrió esto, ya que perdió contacto con sus hijas tras su separación de la madre.

¿Cuáles son las denuncias hacia Evo Morales?

El expresidente, quien debía presentarse a declarar el pasado 10 de octubre de 2024 ante la Fiscalía de Tarija, no acudió a la cita, en su lugar, su equipo legal presentó un memorial alegando irregularidades en el proceso y la falta de garantías para Morales. Este caso no es nuevo para la opinión pública boliviana, fue denunciado inicialmente durante el mandato interino de Jeanine Añez (2019-2020), pero en ese momento no prosperó por falta de pruebas.

En septiembre de 2024, la Fiscalía Departamental de Tarija reabrió el expediente, tras la aparición de una partida de nacimiento que indicaba que Evo Morales es el padre de una niña nacida en 2016, al momento de la concepción, la madre de la menor tendría tan solo 15 años, lo que ha reavivado las acusaciones de estupro y trata de personas contra el exmandatario.

El equipo jurídico de Evo Morales ha denunciado que, en las últimas semanas, se han abierto al menos ocho procesos legales contra el expresidente. Según su defensa, estas acciones forman parte de una estrategia de "lawfare" impulsada por el actual gobierno de Luis Arce, cuyo objetivo sería debilitar políticamente a Morales y eliminarlo del panorama político nacional.

