El día que Noroña llamó "asesino" a García Luna en la Cámara de Diputados: "lo sostengo con pruebas y argumentos"

Este miércoles 16 de octubre de 2024, el exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, recibirá sentencia por cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Sin embargo, no es la primera vez que el exfuncionario ha sido señalado públicamente.

En ese sentido, ha resurgido el video de la sesión en la Cámara de Diputados del 24 de septiembre de 2009 en el que el entonces diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, increpó al funcionario federal, a quien señaló directamente como “asesino”.

El hoy presidente del Senado realizó estos señalamientos durante una comparecencia de García Luna, acordada entre todas las bancadas, donde defendió su señalamiento pese a los reclamos de los legisladores panistas.

En un punto de la sesión incluso lanzó un señalamiento casi profético: “Voy a presentar a la tribuna una sola de esas pruebas, aunque quiero dejar muy en claro también que Al Capone acabó en la cárcel por evasión de impuestos y no por los muchos crímenes que desarrolló. No he acusado a García Luna de tonto, lo he acusado de asesino”.

"Es un asesino y se lo estoy diciendo en su cara"

Durante la sesión, Fernández Noroña exigió su derecho para subir a la tribuna durante repetidas ocasiones, mientras recordaba que ningún diputado debía ser silenciado por sus opiniones y que se encontraba en su derecho de señalar a funcionarios por los actos cometidos en el desempeño de su cargo, por lo que insistió con su argumento.

“El secretario del Gobierno de facto tiene oportunidad en la sesión de desmentir que es un asesino, que sostengo con toda responsabilidad y remito al diccionario de la Real Academia Española para ver lo que es un asesino, lo cual sostengo que es”, afirmó.

“En este pleno puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino y se lo estoy diciendo en su cara. Así es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos y se lo estoy diciendo de frente. No hay ningún acto de cobardía”, añadió el petista.

Tras ello, el panista Francisco Javier Ramírez Acuña, entonces presidente de la Cámara de Diputados, lo exhortó a denunciar los hechos ante la Procuraduría General de la República, algo que Fernández Noroña rechazó hacer alegando que García Luna había colocado ahí a un subordinado.

“Así es que la impunidad va a seguir en este país y ningún sentido tiene que vaya a meter la denuncia penal por la que está protegido por sus cómplices, incluido quien usurpa la presidencia de la República", aseveró.

Lo responsabilizó por asesinatos cometidos por las fuerzas armadas

El diputado Gerardo Fernández Noroña, durante la sesión del 24 de septiembre de 2009. Foto: Especial

Luego de que diputados panistas lo acusaran de lanzar señalamientos sin fundamentos en contra de García Luna, Fernández Noroña finalmente recibió autorización para subir a tribuna, donde García Luna se encontraba a su derecha.

“En Sinaloa, en un retén fueron asesinados Griselda Galaviz Barraza, de 25 años; Alicia Esparza Parra, de 17; los niños Uriel, Griselda y Juan Esparza Galaviz, de siete, cuatro, y dos años de edad. ¿Qué le van a decir a esas familias, qué fue un error, un daño colateral, que qué pena les da?, fueron asesinados por las fuerzas militares que en los hechos están bajo la conducción y la responsabilidad de García Luna”, aseveró.

“Aquí está el cuadro de asesinatos, de muertos por miles, porque antes se les llamaba comunistas y luego terroristas y ahora narcotraficantes", afirmó presentando una hoja de papel.

Asimismo, aludió a investigaciones de la periodista Anabel Hernández para calificarlo como corrupto: "sostengo que no sólo es asesino, sino corrupto. Yo le pregunto a García Luna cómo construye una casa de 20 millones de pesos, cuando su sueldo no da para eso (...) ¿De dónde sale ese dinero? ¿de los decomisos? ¿Del crimen organizado? ¿Del crimen desorganizado que encabeza?".

