Genaro García Luna publica carta antes de recibir su sentencia: "nunca he sido una amenaza"

El extitular de Seguridad, Genaro García Luna envió una nueva carta para pedir perdón y asegurar que no es un hombre peligroso, esto en el marco del juicio donde le dictarán la sentencia final por la que la Fiscalía de Estados Unidos prevé condenarlo a cadena perpetua.

A través de su defensa, el funcionario del gobierno de Felipe Calderón publicó una carta dirigida al juez Brian Cogan a quien suplica el cambio en su sentencia, asegurando:

"No soy un peligro", aseveró en un texto hecho a mano que se dio a conocer por uno de los periodistas de la fuente de Seguridad de Estados Unidos.

"Yo nunca he sido una amenaza o riesgo para la comunidad, mis valores, convicciones, conducta e historia de vida no tienen ningún registro criminal, todo lo contrario. El dinero sucio, los malos hábitos, la mala conducta no se pueden ocultar, inclusive en condiciones extremas", se lee en la carta que llegó a la Corte.