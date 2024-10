"Te deseo de corazón que te vaya bien": Xóchitl Gálvez envía carta a Claudia Sheinbaum previo a toma de protesta

Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial de la coalición "Va por México" - integrada por los partidos PAN, PRI y PRD-, envió una carta a Claudia Sheinbaum este 1 de octubre, a pocos minutos de su toma de protesta. A través de la misiva, Gálvez deseó que la nueva administración sea exitosa, para que así "le vaya bien" a los y las mexicanas. Además, exhortó a Sheinbaum a terminar con los discursos de odio en las conferencias mañaneras.

"Hoy que te conviertes en la primera mujer Presidenta en la historia de México, te deseo de corazón que te vaya bien a ti porque solo así le irá bien a nuestro querido país", escribió Xóchitl Gálvez en su carta. "Deseo que gobiernes con la verdad, y que por fin se termine la dieta cotidiana de mentiras y las conferencias con mensajes que propagan el odio y la división entre los mexicanos", agregó la excandidata presidencial en su carta.

Xóchitl Gálvez pide a Sheinbaum que garantice el abastecimiento de medicamentos

En el texto, la excandidata presidencial también pidió a la presidenta de México que no favorezca, con contratos millonarios, a los familiares de políticos importantes, sino que le dé oportunidad a las empresas más competitivas: "espero que las obras que se realicen en tu sexenio impulsen el desarrollo y no sirvan para pagar favores y facturas de campañas electorales. Que los contratos sean para las empresas que sean más competitivas y no para las de los hijos, familiares y compadres de los poderosos. Que tu gobierno se llene de energías limpias, de las que no contaminan".

Sobre el tema de salud, Gálvez le solicitó a Sheinbaum que garantizará el abastecimiento de medicamentos, así como sueldos y jornadas justas para el personal que trabaja en los hospitales: "deseo que tengas hospitales con personal de salud con sueldos y jornadas dignas. Que tu gobierno garantice clínicas y consultorios que tengan abastecimiento de medicinas y no pretextos o acusaciones al pasado. Que cuando regreses a Chiapas y preguntes por la salud no te respondan con gritos de desesperación", se lee en la misiva compartida en redes.

"Las mujeres gobernamos sin que ningún hombre nos mande": dice Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez compartió una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: archivo.

En su carta, la excandidata también le recomendó a Claudia Sheinbaum escuchar a los familiares de desaparecidos y personas víctimas de violencia: "que encuentres las llaves de Palacio Nacional para que abras las puertas y escuches a las madres de los desaparecidos y las víctimas de la violencia. Persigue a los corruptos, pero no uses de la lucha contra la corrupción como pretexto para destruir las instituciones".

Finalmente, Gálvez Ruíz exhortó a la nueva presidenta a demostrar que las mujeres también pueden gobernar, sin la interferencia de los hombres: "por favor no heredes ni repitas los odios de tu antecesor. Dale a tu liderazgo tu propia voz de serenidad e independencia. Llegó el momento de demostrar que las mujeres gobernamos de manera diferente sin que ningún hombre nos mande. Deseo que Dios ilumine y que proteja a todos los mexicanos", sentenció la excandidata presidencial en su mensaje.

Sigue leyendo:

“Somos testigos y protagonistas”, dice Ricardo Monreal ante toma de protesta de Sheinbaum como presidenta

PT se despide de AMLO y da la bienvenida a Claudia Sheinbaum como presidenta