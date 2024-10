PT se despide de AMLO y da la bienvenida a Claudia Sheinbaum como presidenta

A nombre del Partido del Trabajo, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, dio la despedida al presidente Andrés Manuel López Obrador, al cual calificó como el mejor mandatario de la historia, y dio la bienvenida a Claudia Sheinbaum Pardo en un evento que dijo histórico al ser la primera mujer que llega al Poder Ejecutivo tras 200 años de República Mexicana.

“Hoy por primera vez en 200 años de república llega una mujer a la presidencia y no cualquier mujer, una de izquierda, con principios de izquierda y constructora del segundo piso de la cuarta transformación, sin ninguna duda vamos a apoyar a Claudia Sheinbaum como presidenta”, dijo el legislador.

El PT calificó a AMLO como el mejor mandatario de la historia. Foto: Especial

De acuerdo con el líder de la bancada del PT, en 2018 llegó su partido para combatir el modelo económico neoliberal en México y que su partido no se equivocó al apoyar al partido mayoritario en San Lázaro y a Andrés Manuel López Obrador como presidente saliente.

“Llegamos a transformar ese modelo, el PT no se equivocó, hoy despedimos al presidente más honesto de la república, más congruente y ahí el PT no se equivocó, hoy decimos que México es diferente e iniciamos la construcción de un nuevo régimen, no tengo duda de que el Poder Ejecutivo y Legislativo se puso al servicio del pueblo y vamos a transformar al Poder Judicial, al servicio del pueblo y no a la oligarquía

Expresó que los logros de la izquierda en México destacaron al reducir “por primera vez en la historia de México” el crecimiento de la pobreza al 99%. “A muchos hogares les llega un apoyo social, Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente que ha tenido el país y adiós al mejor”.

