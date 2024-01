El PRI expulsará a las diputadas que votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy

Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, dio a conocer que las diputadas del Congreso de la Ciudad de México que votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy.

"En el PRI no hay espacio para quienes traicionen a la ciudadanía, son tiempos de definiciones y todos debemos estar a la altura de los retos que enfrenta México", dijo el chiapaneco a través de un comunicado.

La fiscal no fue ratificada en su puesto para otro periodo más. FOTO: Cuartoscuro.

Se trata de Wesly Chantal Jiménez, quien es suplente de Silvia Sánchez Barrios, y de Mónica Fernández, quienes podrían dejar de ser parte del organismo político si las autoridades del grupo así lo decidan.

Ernesto Alarcón reitera la expulsión

Mónica Fernández, diputada del PRI que votó a favor de Ernestina Godoy, “desde hoy puede considerarse fuera de la bancada, desde el primer minuto de su voto y por ende de la vicecoordinación”, afirmó el coordinador del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Ernesto Alarcón.

Asimismo, en entrevista en el pleno legislativo, el priista expuso que también aplicaría la expulsión del partido, toda vez que dijo “fue una traición desde el punto de vista lógico” y es que es que había un compromiso de votar en contra.

Al cuestionarle si esto mismo aplicaría para Silvia Sánchez Barrios, pues su suplente, Wesly Chantal Jiménez Hernández, también voto a favor, Alarcón Jiménez dijo que “es algo que vamos a dirimir en los aspectos legales, porque tampoco queremos cometer una imprudencia, vamos a ver qué sucede ahí”.

El PRI no se siete debilitado por esta situación. FOTO: Cuartoscuro.

Descartó que el PRI quede debilitado, al contrario puntualizó que se fortalecen “porque hoy le hemos dado a la sociedad un resultado que esperaban”.

“Este beneficio, desde luego, que nos fortalece como partido, pero además la unión de todos, del resto de los diputados, nos permite también estar en esa condición de fortaleza. La bancada yo la veo fortalecida, porque aunque seamos seis, son seis o siete votos o siete integrantes seguros, disciplinados con su partido, disciplinados con la sociedad y haciendo su chamba aquí en el Congreso”, destacó.

Morena no ve el caso como una derrota

En tanto, la coordinadora de Morena, Martha Ávila negó que fuera una derrota porque “nuestra votación dio el 62 por ciento y de la oposición el 38 por ciento”, y expresó su agradecimiento a las diputadas priístas, Mónica Fernández y Wesly Chantal Jiménez por su voto a favor.

Por lo que, lanzó un llamado al PRI para que valore a esas diputadas porque “son conscientes que saben qué es representar al pueblo y que están interesadas en que la procuración de justicia se siga desarrollando en esta Ciudad de México”.

Morena acusa venganza contra Ernestina Godoy. FOTO: Cuartoscuro

“El PRI no debe de ser vengativo porque ahí está claro cómo los estuvieron amenazando a los diputados para quien actuara libremente pues fuera expulsado de su partido, creo que la verdad eso es algo que se debe de revisar porque como yo decía ahora ya vamos a tener el cártel de las curules”, sentenció.

Reconoció que seguros tenían 40 votos, lo que no les alcanzaba para la ratificación, “y los demás era que iban a decidir ellos; aquí nada más decidieron dos diputadas y los demás pues prefirieron sus espacios de representación popular”. Destacó que lo que no ayudo fue la coyuntura electoral, pues se amagó con otorgar o no candidaturas.

¿Quién reemplazará a Ernestina Godoy?

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Octavio Rivero explicó que una vez que concluya su cargo Ernestina Godoy, entrará en funciones el coordinador de investigación territorial, Oliver Ariel Pilares.

Posteriormente se deberá de reunir de nueva cuenta el Consejo Judicial Ciudadana para emitir una convocatoria y de ahí escoger una terna; la cual será al jefe de gobierno, Martí Batres.

Este último deberá enviar la terna tal cual la recibió u escoger a una de las personas para que sea votado por el pleno; para esto requieren mayoría calificada de los presentes.

No hay una fecha para nombrar al sucesor de la fiscal. FOTO: Cuartoscuro.

No hay fecha para nombrar al sucesor de la fiscal

Al cuestionar a Ávila Ventura sobre cuánto tardaría este proceso, expuso que “no hay fecha para esto, por lo que podría ser hasta la próxima legislatura”.

En tanto, la vicecoordinadora de Morena, Guadalupe Morales dijo que lo único que defendió la oposición fue “el derecho a la corrupción, el derecho a que el cártel inmobiliario siga operando”, y dijo que están tranquilos porque las diversas fiscalías, en sí, el equipo que conforma esta institución continuará investigando actos ilícitos.

Martí Batres promete continuar trabajando con la Fiscalía

El jefe de gobierno, Martí Batres informó que no fue ratificada Ernestina Godoy “porque los grupos de PRI y PAN le negaron su voto”, consecuencia de que investigó la corrupción del denominado cartel inmobiliario del PAN y un cartel de trata de personas del PRI.

Finalmente dijo que “vamos a seguir trabajando con el equipo de la Fiscalía CdMx para brindar seguridad y justicia a los habitantes de la capital”.