Ken Salazar reconoce que existen grupos criminales de México con armamento de calibre militar

El embajador de los Estados Unidos Ken Salazar aseguró que las armas de alto calibre y de uso militar deben estar en manos de las autoridades estadounidenses y no en las de los grupos criminales en México.

Durante la inauguración del Taller para Gerentes de Acreditación, sin mencionarlo, el embajador Ken Salazar reconoció que algunas armas de uso exclusivo militar en Estados Unidos son utilizadas por criminales en ambos países.

FOTO: Especial

Ken Salazar alerta sobre la llegada de armas militares a manos de criminales

“Casi el 70% de las armas que vienen acá a México vienen de los Estados Unidos, esas armas ilegales en México hacen mucha violencia, traen mucho dolor aquí en México, esas armas de asalto, de tipo militar, de alto calibre, que deberían estar nada más en las manos de los militares, en las manos de las policías, llegan muchas veces al crimen organizado o gente que usa esas armas para matar a mucha gente en Estados Unidos y en México”, aseguró.

Ken Salazar señaló que el gobierno de Estados Unidos debe detener el flujo de armas ilegales, ya que eso ayudará a frenar la violencia. Lamentó que todos los días ocurren hechos de violencia en iglesias, escuelas y tiendas de Estados Unidos. Sin embargo, también reconoció que ocurre lo mismo en tierras mexicanas. En el evento, Ken Salazar hizo un llamado a l gobierno de México para aumentar el presupuesto para la seguridad.

“Pero sabemos que uno de los enfoques de nosotros tiene que ser reducir el flujo de las armas que vienen de los Estados Unidos Unidos aquí a México”, indicó.

Ken Salazar: "No tengo información sobre armas militares estén en manos de criminales mexicanos"

El embajador Ken Salazar precisó que hay grupos criminales en Estados Unidos y México que usan armas de asalto con calibres militares, sin embargo, no se tiene todavía información de si estás proceden del ejército estadounidense.

En entrevista con medios de comunicación después de la inauguración del Conferencia Sobre Consumo de Drogas Sintéticas Ken Salazar dijo que continuará el intercambio de información con autoridades mexicanas para frenar el flujo de armas al país.

“Es algo que vamos a trabajar (...) no son armas del Ejército de los Estados Unidos al parecer mío, yo no tengo ninguna información en dos años y medio que estoy aquí, que estas son armas que vienen del Ejército de los Estados Unidos no, que tienen los calibres que se usan el Ejército eso sí es posible pero no son en la vista mía y la información que tengo que vienen del Ejército de los Estados Unidos pero como es un tema vamos a ver lo que es la realidad, porque estamos unidos, los Estados Unidos y México, el presidente Biden y el presidente López Obrador de hacer lo que se pueda hacer para reducir el flujo de armas aquí a México”, indicó.

Ken Salazar agregó que las extradiciones de objetivos prioritarios de México a Estados Unidos siguen avanzando, y que el año pasado se registró un récord y que aún hay una lista por cumplimentarse.

“Es de muchísima importancia, porque el sistema de justicia tiene que trabajar y sabemos que hay maleantes que siguen haciendo su delincuencia acá en México tanto como en Estados Unidos, y entonces las extradiciones que llevamos son de muchísima importancia para el presidente Biden, para el fiscal Garland y también para México, y lo trabajamos todos los días (...) en el 2023 que acaba de pasar llegamos a un récord no se pensaba en 84 extradiciones de México hacia los Estados Unidos y nosotros trabajamos muy de la mano con el gobierno mexicano, porque ahí hay maleantes también en los Estados Unidos que los mandamos para atrás, arriba de 100 el año pasado”, indicó.

EDG