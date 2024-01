VIDEO: Ataúd cae de una carroza funeraria en Morelia; conductor pide ayuda al percatarse del accidente

A través de redes sociales se difundió un video en donde capturan el momento en que un ataúd se cae de una carroza funeraria que lo trasladaba, el suceso aconteció en el estado de Morelia, Michoacán, el cual fue grabado por testigos, quienes posteriormente publicaron el clip que se ha hecho viral en diferentes plataformas.

En este material que se está circulando en la red se muestra que el conductor de la carroza al percatarse que el ataúd se le había caído, hace un paro total y se dirige a levantar el féretro. En este mismo video se alcanzan a oír a los testigos, quienes dicen que necesitaría ayuda, debido a que el empleado bajo solo.

Sigue leyendo:

VIDEO: Niños se emocionan y lloran al encontrarse con jirafa Benito en una gasolinera

Cría de tiburón emerge en el mar y turistas lo sacan para tomarse selfies

¿Qué sucedió con el ataúd que se le cayó a una carroza en Morelia?

Una carroza que circulaba por la avenida Juárez en la ciudad de Morelia, tuvo un incidente el cual se les cae un ataúd en plena calle, al darse cuenta la carroza detiene su circulación y se mira como un empleado baja del vehículo dirigiéndose a la caja que había quedado en el pavimento, la cual revisa en varias ocasiones para ver que esta no tuviera grandes daños y poder seguir con su camino.

En el video que está circulando por redes sociales no se puede apreciar si el ataúd fue llevado de nueva cuenta a la carroza ya que los testigos cortan en ese momento la grabación. Sin embargo, uno de ellos hace énfasis en que necesitaría ayuda, ya que el trabajador no podrá cargar con el ataúd y no recibe ayuda, ya que se desconoce si traslade a una persona fallecida.

En el video se observa que el trabajador baja a revisar el ataúd. FOTO / X@soyluisgabriel1

La funeraria no se ha pronunciado acerca del incidente

La funeraria Santa Cruz es la que sufrió el accidente que quedó documentado. Hasta el momento la empresa no se ha pronunciado al respecto de lo ocurrido en avenida Juárez de Michoacán.