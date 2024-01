Bloqueo en Miguel Hidalgo: vecinos se manifiestan por tercer día ante la falta de agua, una conductora lesiona a 3 de ellos

El bloqueo de una avenida por la falta de agua en la colonia Molino del Rey de la alcaldía Miguel Hidalgo terminó en un accidente entre los manifestantes y una conductora que se negó a aceptar el cierre del paso en la vialidad.

La conductora de un vehículo particular arremetió contra los inconformes de Alencastre y Alicama durante su bloqueo por falta de agua, de modo que 3 personas resultaron lesionadas.

Cierran la vialidad por la falta de agua en la colonia Molino del Rey

FOTO: Alan Rodríguez

"Se le está explicando a la señorita de por qué no se puede pasar, y por sus propios... agarró y nos aventó el carro, porque se rompió la cuerda, si no, no sabemos que hubiera pasado, quiso pasar a la fuerza", lamentó la mujer entre lágrimas.

Acusan a una conductora de impactar contra 3 manifestantes en la Miguel Hidalgo

Testigos señalan que la mujer intentó pasar el bloqueo con su unidad, sin embargo, los manifestantes no le permitieron el paso, por lo que les aventó el vehículo y lesionó a 3 personas.

Por su parte, la vecina Elizabeth Vázquez lamentó que el vecindario no ha tenido suministro de agua desde finales de diciembre. "No regulan el servicio", mencionó. Agregó que las manifestaciones iniciaron desde el lunes 22 de enero, pero no han conseguido una respuesta por parte de las autoridades municipales. Refirió que algunos edificios cercanos al suyo cuentan con un gran abastecimiento de agua, pedo debido a que ellos se encuentran en una colonia pequeña decidieron quitarles el vital líquido, asegura.

Una vecina requirió de atención médica

FOTO: Especial

Mencionó que algunas de las soluciones que han tratado de implementar es enviar pipas a la colonia, lo cual no ha resuelto por completo el problema. Aprovechó la oportunidad para acusar a la conductora de atropellar a sus vecinos.

Minutos antes de la una de la tarde y luego de un intenso diálogo con autoridades, fue pactada la liberación de la vialidad, tras el ofrecimiento de una reunión de trabajo con gobierno central de la CDMX y Sistema de Aguas de la Ciudad de México el próximo martes, donde la comitiva confirmada por 5 vecinos, solicitarán el abastecimiento constante del líquido, así como un ajuste a las tarifas bimestrales.

