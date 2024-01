Ivette fue secuestrada en 2013, ahora alerta por nuevo modus operandi donde intentaron raptar a su hija

Las redes sociales se han convertido en una fuente de entretenimiento para personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores. No obstante, no siempre son seguras para los grupos vulnerables, sobre todo para los menores de 18 años, quienes están expuestos a decenas de delitos en el espacio digital y son presas fáciles para los delincuentes.

Así lo advirtió una usuaria identificada como Ivette Saldívar, quien reveló en un video de TikTok el nuevo modus operandi que utilizan las redes de trata de personas para reclutar a jovencitas menores de edad. De acuerdo con el testimonio de la mujer, su hija estuvo a punto de caer en el engaño y ser secuestrada; no obstante, gracias a que revisó su teléfono celular pudo salvarla a tiempo.

Ivette Saldívar contó su historia de secuestro por el CDG en TikTok. Crédito: Tiktok

¿Cómo engañan a los niños los delincuentes?

Ahora, Ivette decidió contar su experiencia con la intención de alertar a los padres de familia y que sus hijos no sean víctimas de estos delitos. Según lo dicho por la mujer, su hija se hizo popular en Youtube porque subía videos de dibujos animales, pero posteriormente pidió permiso para tener TikTok, a lo que la mujer accedió con la condición de que ella lo supervisaría. "Un día estaba ella en la sala y soltó el teléfono y se metió al baño. Yo agarre el teléfono y vi que tenía conversaciones de una aplicación", dijo la internauta.

"En una de esas conversaciones vi que tenían días que estaban hablando. Y en un mensaje le pone él 'vamos al parque, pero no le vayas a decir a tu mamá ni a nadie, solo tu y yo' entra mi hija y nos arrebata el teléfono. Tuvo el teléfono tres segundos y me lo volvió a dar y la publicación ya no estaba, había borrado", agregó Ivette en su video de TikTok.

La mujer dijo que si hija mantenía conversaciones con otra persona. Foto: especial.

Ivette y su hija ya habían sido víctimas de secuestro en 2013

La mujer agregó que su hija le aseguró que la persona con la que hablaba era un robot: "le platique lo que le hacen a los niños cuando los roban, todo lo que les hacen. Mi necesidad tan grande de que ella supiera a lo que se arriesgaba", añadió. Aseveró que lo que le pasó a su hija es una nueva técnica que utilizan los delincuentes para "llevarse" a los niños. "Le retiré el teléfono, actualmente ya está en terapia", puntualizó.

Cabe mencionar que Ivette Saldívar ha ganado popularidad en redes sociales tras compartir la historia sobre su secuestro ocurrido en 2023, el cual fue orquestado por un grupo criminal conocido como el Cártel del Golfo. La mujer ha contado que fue un lunes 11 de marzo de 2013 cuando sujetos en camionetas blindadas llegaron a la unidad habitacional donde ella vivía y la secuestraron junto a su pequeña hija de 3 meses; esto cuando Ivette tenía tenía apenas 18 años y vivía en Tamaulipas.

La mujer compartió su testimonio para alertar a otros padres. Foto: captura de pantalla.

Cártel del Golfo secuestró a Ivette y su hija por 15 días

La mujer, quien pasó 15 días secuestrada, aseguró que durante la privación de su libertad viajó dentro de los grandes camiones de los sicarios, quienes llevaban consigo a por lo menos otras 50 o 70 personas. Ivette confesó que fue testigo de eventos violentos como balaceras y enfrentamientos, pero aseguró que con ella nunca fueron violentos y que los delincuentes la ayudaron a conseguir con leche para su bebé.

Pese a que la mujer no reveló los detalles de su secuestro y liberación, sí comentó que fue testigo de que muchas de las personas que estaban con ella eran desaparecidas por el grupo criminal. Agregó que en las casas de seguridad habían menores de edad, mujeres embarazadas y camiones de escuela.