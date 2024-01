Marko Cortés pide a AMLO que no "calle como momia" ante inseguridad en el país

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador indicara en su conferencia de prensa que lo querían callar como momia, el dirigente del PAN, Marko Cortés retomó sus palabras y criticó su estrategia de seguridad: "sus abrazos a los criminales tienen a México bañado de sangre" señaló.

El presidente se había referido a una carta que la precandidata de la oposición Xóchitl Gálvez difundió el 1 de enero, en donde le pedía que dejara de reírse de la gente y de las víctimas de la violencia que afecta al país.

Seguir leyendo:

AMLO amaga con reforma al Poder Judicial: "es justa y necesaria"

Adelantarán pago de Pensión Bienestar por elecciones 2024

"No se burle de las víctimas, no criminalice a los jóvenes, no actúe como si nada pasara”, se lee en el texto que escribió la aspirante a la presidencia. Ante ello el presidente aseveró que sus opositores "quieren que me calle como momia".

Cortés se lanza contra AMLO

En respuesta a su expresión en "la mañanera", el líder del Acción Nacional manifestó en su cuenta oficial de X (antes Twitter) que "sí quieren que deje de burlarse del terror que viven todos los días millones de mexicanos".

Asimismo, le pidió que no se quede "petrificado" ante los homicidios "no "calle como momia", que alce la voz y actúe contra el crimen organizado", sostuvo Cortés.