Esperan abrir en 2024 refugio para mujeres, niñas, niños y adolescentes migrantes en Guadalajara

Un caso de violencia de género detonó el interés para impulsar un proyecto que esperan cristalizar este año y que estará dirigido a poblaciones específicas de migrantes: mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Así, este 2024 se espera abrir un refugio para mujeres y menores migrantes y sería especialmente para esta población que ha ido incrementando el transito por el país, además de que se proyecta brindar también asesorías psicológicas, explicó el Padre Alberto Ruiz Pérez, actual director de El Refugio Casa del Migrante ubicado en el Cerro del 4.

Sigue leyendo:

Guardia Nacional y el INM rescatan a 700 migrantes en Sonora

Migrantes recibirán permisos de estancia regular en Chiapas, podrían trabajar en México

Una situación de violencia de género alentó al Padre a pensar en un refugio exclusivo

El caso que encendió alarmas en este refugio y que ahora proyecta la necesidad de tener un centro de este tipo fue el de una mujer que llegó con sus niños y su pareja al Refugio en el Cerro del 4 y que pudo terminar en un descelance fatal.

El Padre Alberto Ruiz Pérez contó la experiencia que lo llevó a crear este refugio

Foto: Mayeli Mariscal

"Estaban viviendo aquí en un espacio ellos juntos como familia, porque no nos gusta separarlos cuando vienen así, pero después nos dimos cuenta que en realidad el señor no era el papá de los niños y un día que tuvieron problemas, porque el señor maltrató a algún niño de la señora, yo estaba enfrente y me mandaron llamar porque se estaban peleando y vine rápido, justamente en este lugar encontré al señor y le pregunté por su esposa, porque los niños estaban llorando ahí a un lado y el señor por un lado, dijo ahí está en el cuarto y me metí rápido y la señora estaba colgada de una cuerda, de esas del tendedero y se estaba ahorcando, entonces rápido la levanté y pedí ayuda, el médico nos dijo que un instante más y se moría, pero afortunadamente sobrevivió", narra el Padre.

"Eso me hizo pensar -continúa- en tener una casa aparte, para que las mujeres que son más vulnerables necesitan más pues el cariño, vienen con un vacío, una ausencia, vienen huyendo de una relación tóxica, a veces en el camino encuentran otra relación igual o peor y ella por eso estaba suicidando, porque salió de una cosa mal y estaba en una situación peor. El señor se fue, se abandonó y nos quedamos cuidando a la señora, la llevamos a salud mental, la salme y le dieron atención, pero ese tipo de situaciones, a mí concretamente esa fue la detonante para pensar en la Casa San José".

"La casa San José" contará con servicios psicólogos y médicos

El nuevo centro llevará por nombre "La casa San José" y estará en la Colonia Nogalera, en el municipio de Guadalajara. Actualmente se está construyendo y va a ser exclusivamente para atender mujeres, niños, niñas y adolescentes que son los más vulnerables y requieren de atención psicológica, de más cobijo, de más seguridad y esta casa va a tener pues ese sentido y esa atención para poderlo presentar.

"La casa San José" ofrecerá seguridad y cobijo a mujeres y los niños

Foto: Mayeli Mariscal

El proyecto tiene contemplado que cuente con asesoría integral tanto con psicólogos y atención médica.

Otro caso, que justo sucedió la semana pasada, es el de una mujer embarazada que llegó al Refugio, le dijo que comenzó "a tirar líquido" y con urgencia, se busco atención médica, y aunque no es la constante, emergencias de este tipo, considera el Padre Alberto Ruiz Pérez, deben ser debidamente atendidas.

"La mujer siempre es más delicada; la mujer siempre viene pensando no en ella sino en sus hijos, la mujer siempre necesita más cobijo y la idea es también hay que a través de un voluntariado y a manera religiosa, de psicólogas, médicos, etcétera, tengamos un lugar de más detalle, de más seguridad para las mujeres y los niños", concluyó.