AMLO descarta que los miembros de su gabinete compitan en las elecciones de 2024

Ningún integrante del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado el interés por algún puesto de cargo popular frente a las próximas elecciones que se llevarán a cabo en junio el país, anunció el mandatario.

“Todavía no tengo una información precisa, se actuaría en conformación de la ley en el caso de que quieran participar miembros del gabinete o del gobierno federal”, dijo

Dijo que los interesados aún tienen tres meses para hacerle saber. Foto: Presidencia

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo dijo que las personas interesadas aún tienen tres meses para hacerle saber si van a competir por alguno de estos cargos.

"Aún se está en tiempo, no lo descarto, pero no tengo información de secretarias y secretarios que quieran participar", manifestó.

El mandatario hizo un reencuentro de que es lo que pasará en los siguientes meses, dijo que las elecciones son a principios de junio y la campaña comienza el primero de marzo, en tanto que está por finalizar la precampaña presidencial.

"Luego viene un receso, una veda electoral hasta finales de febrero y comienza la campaña en marzo, eso es importante que se conozca”, detalló.

El presidente defendió la iniciativa de reforma constitucional en materia laboral que presentará el 5 de febrero. En la conferencia de prensa matutina, señaló que presentará un paquete de iniciativas de reforma aunque su movimiento no tenga mayoría calificada en el Congreso.

“Cuando se quiere hacer una Reforma Constitucional, bloquean, no es posible, porque no se tiene mayoría calificada, se tiene la mayoría, pero no calificada”, señaló.