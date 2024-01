Diputada Salma Luévano lamenta la agresión hacia Paola Suárez y lanza mensaje a Presidencia

La influencer Paola Suárez fue agredida el jueves por su pareja, las lesiones la llevaron a ser hospitalizada de emergencia según denunció Wendy Guevara en redes sociales, tras la difusión de su estado de salud, la diputada trans Salma Luévano le envió un mensaje: "No estás sola hermana".

En su cuenta de X, antes Twitter la legisladora de Morena escribió que es muy lamentable "el odio hacia nuestra población" por lo que pidió "no parar hasta que se haga justicia".

De acuerdo con la ganadora de "La Casa de los famosos" por la brutal golpiza, Paola Suárez podría perder el ojo, hasta el momento continúa hospitalizada y es acompañada por "Las perdidas".

La diputada trans se ha pronunciado esta semana por la inclusión de una agenda LGBTT+ en el gobierno por lo que pidió una reunión con el vocero de comunicación de presidencia Jesús Ramírez Cuevas.

Su petición surge tras la polémica de un gesto que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al saludarla, video que se hizo viral y dividió opiniones en redes sociales.

Ante ello el mandatario intentó defenderse y dijo una frase desafortunada al mencionar que besó a "un señor vestido de mujer", tras esto ofreció una disculpa a su compañera por los dichos de la conferencia.

"Soy una mujer, Diputrans y eso no está a discusión. Ahora a esperar a que me reciba Jesús Ramírez Cuevas", dijo Luévano en sus redes sociales y pidió una reunión para hablar sobre la agenda de la comunidad LGBT+

Pese a la controversia la legisladora expuso que no ha recibido una respuesta, luego de que en un evento publicó solicitara una reunión para ver los pendientes de la agenda de la diversidad sexual y de género.

En un video que compartió en su cuenta de X, mencionó que en una mañanera López Obrador hizo un comentario que "por error o por ignorancia lastimó y ofendió a la comunidad trans". Reconoció la disculpa pública que el mandatario le expresó en su espacio en Palacio Nacional.

"He creado puentes, he sido incansable y una mujer de una sola pieza. Presidente hasta el momento no he tenido comunicación del vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, ni de nadie de su oficina para reunirnos", sentenció.

AMLO se disculpa por llamarla "señor vestido de mujer"

Tras la disculpa que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a la diputada trans Salma Luévano luego de llamarla "señor vestido de mujer", la legisladora expresó que la "declaración es importantísima" ya que visibiliza una lucha que ha tomado décadas.

En un mensaje que difundió en sus cuenta oficial de X, la legisladora de Morena, destacó que el presidente le ofreció una disculpa por malgeneralizarla, publicación en la que también compartió una foto de "la mañanera".

El presidente comenzó su conferencia con este anuncio y el de la apertura de su TikTok en donde ya dejó el registro de su disculpa por la polémica que generó su expresión al considerarla de transfóbica.

A minutos del mensaje público, Luévano enfatizó "Soy una mujer, Diputrans y eso no está a discusión. Ahora a esperar a que me reciba el presidente Jesús Ramírez Cuevas" refiriéndose al vocero de presidencia.

Desde la viralización de un video en el que destacó un gesto que hizo el presidente López Obrador al saludarla de beso la legisladora no respondió a las críticas ni al mensaje de la conferencia, únicamente enunció en un video que le solicitó al mandatario una audiencia para hablar sobre la agenda de la comunidad LGBTTTIQ+.

"Les digo FUERTE Y CLARO, seguiré luchando incansablemente por los derechos humanos", sentenció la congresista de la bancada guinda.