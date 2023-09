AMLO: la 4T ya está en manos de Claudia Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que su ciclo como dirigente del Movimiento de Transformación ya terminó, ahora la dirigente es Claudia Sheinbaum, esto luego de ser interrogado por los medios de comunicación sobre qué hará sobre el plan que anunciará Marcelo Ebrard sobre su futuro político.

"Yo ya no quiero hablar de eso, porque yo ya terminé mi ciclo como dirigente del Movimiento de Transformación... Entonces ya la dirección del Movimiento de Transformación está en manos de Claudia Sheinbaum, y yo entregué ya el bastón de mando y lo demás corresponde a Claudia, ella va a conducir", afirmó.

Agregó que le gustó mucho que al entregarle el bastón de mando, la nueva dirigente repitiera el juramento de la 4T que es "no mentir, no robar, no traicionar al pueblo", por lo que está muy tranquilo, ya que confía en que no regresará el "conservadurismo" a gobernar el país.

En la conferencia de prensa nacional, el mandatario federal dijo que el bastón de mando representa que en el último año se dedicará a culminar obras y a consolidar políticas de bienestar, será ajeno a la política.

"Yo siempre voy a defender el proyecto, siempre voy a defenderlo porque es defender a la mayoría del pueblo de México y mi función como gobernante tiene que ver con esto. Entonces siempre voy a estar defendiendo al proyecto a la transformación porque no concibo que el gobierno esté al servicio de una minoría rapaz. Luché en contra de eso, luché en contra de la corrupción", afirmó.

El tabasqueño expuso que omitirá los temas partidistas, pero que seguirá defendiendo sus principios e ideales.

"Voy a defender mis principios, mis ideales, el programa por el que estamos aquí, sin hablar de cuestiones partidistas, nada más defender el proyecto, defender la austeridad y voy a seguir hablando de que no debe de haber ningún funcionario que gane tres, cuatro, cinco veces lo que gana el presidente todo eso lo vamos a seguir planteando", indicó.

La noche del jueves Sheinbaum recibió de manos del presidente, el bastón de mando. Foto: Twitter

Destaca el nivel de estudios de Sheinbaum

El titular del Ejecutivo también reconoció que la morenista cuenta con una excelente preparación académica, incluso superior a la de él.

"Claudia es muy buena, además con una preparación de mayor nivel académico que el que yo tengo, yo de milagro terminé la licenciatura, ella es doctora en ciencias", expresó.

AMLO reitera que Ebrard es su amigo

Respecto a Marcelo Ebrard, dijo que es una persona muy preparada, con mucha experiencia política, e insistió en que es su amigo.

"Y también como todos somos libres... está en libertad completa, somos mujeres y somos hombres libres, la democracia es pluralidad, no es pensamiento único y hay que garantizar el derecho a disentir", expresó.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario mexicano agregó que ojalá todos los dirigentes fueran rebeldes.

"Hay que garantizar el derecho a disentir", apuntó.

Claudia Sheinbaum recibió el bastón de mando

Este jueves 7 de septiembre, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México recibió de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, el bastón de mando como dirigente del movimiento transformador, tras ser nombrada como Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación.

‘’Tomo este bastón de mando, representación de los valores más profundos de nuestra historia viva, de los pueblos indígenas. Lo tomo con orgullo, compromiso y con humildad, pero con la plena responsabilidad’, dijo tras recibirlo.

Durante el acto, reiteró que su misión de aquí en adelante será honrar la confianza de los mexicanos: ‘’jamás voy a mentir, jamás voy a robar y jamás voy a traicionar al pueblo de México’’, aseguró.

Ebrard no buscará una candidatura independiente para 2024

Ayer, el excanciller Marcelo Ebrard, informó a través de su cuenta de X, antes Twitter, que no buscará la Presidencia de México como candidato independiente.

“No ha estado en mi objetivo una candidatura independiente, considero no es la vía para contribuir al futuro de México que anhelamos", escribió.

Sin embargo, realizará una audiencia nacional en conjunto con sus simpatizantes para escuchar sus propuestas y solicitudes rumbo a las elecciones de 2024.

Con información de Paris Alejandro Salazar, Iván Evair Saldaña y Guillermo Domínguez.