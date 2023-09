VIDEO: rateros intentan asaltar local y el dependiente evita el atraco con sorprendente arma

Dos hombres armados con pistolas entraron a un tienda en San Luis Potosí y con lujo de violencia sometieron tanto a unos clientes que iba llegando, así como a los trabajadores quienes quedaron sorprendidos por la forma como los asaltantes irrumpieron en el lugar con las armas en mano con las que buscaron controlar a sus víctimas.

El intento de atraco sucedió en el municipio de Soledad Graciano Sánchez, cuando los dos delincuentes ingresaron a una cafetería ubicada en la avenida Juárez, las dos mujeres que entraba en ese momento fueron sometidas de inmediato por los dos pistoleros quienes de manera violenta las llevaron a la siguiente pieza del negocio.

Dos de los 3 asaltantes iban armados y fueron alejados por un empleado. Foto: Captura del video

Ante el aumento de la incidencia delictiva en SLP

Los hechos quedaron grabados por la cámara de seguridad del establecimiento y aunque el metraje tiene fecha de hace algunos años, el video se volvió a hacer viral ante el incremento de los índices delictivos en el estado, que de acuerdo con el reciente reporte el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la incidencia aumentó 13.3 por ciento en comparación con 2022.

En el metraje de menos de un minuto de duración, los dependientes solo se repliegan sobre las paredes detrás del mostrador del negocio, mientras los dos delincuentes terminan de someter a los clientes. Uno de los pistoleros salió de la otra pieza para apuntar su arma a los empleados para que le entreguen las ganancias por las ventas del día.

Los pistoleros escaparon al ser amenazados con una silla

Uno de los empleados de la cafetería alejó a los ladrones. Foto: Captura del video

Uno de los trabajadores fingió seguir las instrucciones del ladrón y acudió a la caja registradora, pero se fue al otro cuarto. En ese momento los ladrones van a ver lo que pasaba en la otra pieza de la cafetería donde uno de los trabajadores salió armado con una de las sillas donde los comensales se sientan para atacar a los asaltantes.

Al ver que el empleado de la cafetería los comenzó a amagar con la silla, los dos hombres armados retrocedieron y guardaron sus pistolas para emprender su escape. Al ver su reacción, el trabajador lleno de adrenalina dejó la silla en el local y salió a perseguir al par de delincuentes, frustrando así su intento de asalto.

El video contabiliza casi 19 mil reproducciones y los comentarios entre los internautas indicaron: “Espero que caiga todo el peso de la ley a los empleados por daño moral y posibles lesiones”, “De seguro se dieron cuenta que era de utilería o plástico, no, no no se avientan”.

SIGUE LEYENDO:

Entran a robar una tienda de armas y en 10 segundos son baleados por el dueño

VIDEO: rateros asaltan a taxista en Cuautitlán y huyen cuando se dan cuenta que eran grabados

VIDEO: hombre entra a robar una tienda y el dueño lo asesina con más de 20 balazos