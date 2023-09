Desde España hasta Bolivia, llegan felicitaciones a Claudia Sheinbaum

El nombramiento de Claudia Sheinbaum Pardo como actual Coordinadora Nacional de la Defensa por la Transformación ha dado la vuelta al mundo, y llegó a personajes de renombre proveniente de diversos países.

Si bien el día de ayer recibió diversas felicitaciones por parte de sus colegas como Mario Delgado, presidente Nacional de Morena, Lorena Cuellar, gobernadora de Tlaxcala y Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otros, también recibido felicitaciones por parte de otros políticos.

En cuanto a medios, The New York Times, la BBC y El País son periódicos internacionales que ya se encuentran hablando sobre la trayectoria de la militante de Morena. Sin embargo, las felicitaciones a la ex jefa de Gobierno de la CDMX llegaron también desde España, Bolivia y Ecuador.

Apoyo a Claudia Sheinbaum

A través de su cuenta oficial de Twitter, Evo Morales Ayma, ex Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, felicitó a Claudia Sheinbaum, en donde resaltó que por primera vez una mujer aspira a la presidencia de México.

Luisa González, candidata a la Presidencia de Ecuador, también mostró su apoyó a la Dra. Sheinabum, en donde resaltó que era tiempo de Mujeres.

La noticia de su nombramiento llegó a España, y Yolanda Díaz, vicepresidenta Segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, resaltó que era una era la mejor candidata para "construir un México más verde y feminista".