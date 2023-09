VIDEO: captan a motociclista apuñalando a una mujer para robarle un celular en calles de Yucatán

Recientemente en redes sociales se ha difundido un video donde se aprecia el momento en que un motociclista agrede a una mujer que se encuentra hablando por celular en lo que apunta a hacer un intento de asalto. Los hechos ocurrieron este lunes 4 de septiembre en la ciudad de Motul, perteneciente al estado de Yucatán.

En las imágenes del videoclip se aprecia como el sujeto arriba a la zona en la calle 18, entre la 39 y la 41, y se acerca a la víctima para despojarla de sus pertenencias con lo que parece ser un cuchillo. Con una herida, la mujer pidió auxilio y se metió a un predio cercano.

El agresor, según el material, vestía playera gris y short de mezclilla. Al notar que la mujer estaba sola en la calle, decidió golpearla y asaltarla. El videoclip arrojó que la mujer forcejeó con el sujeto y terminó herida en una de sus manos, de donde comenzó a escurrir sangre.

Reacciones ante el asalto

Luego de que se hiciera viral, la usuaria de Facebook, Linda Strellita Morada, quien presenció el momento del asalto, incluso relató como vivió los momentos de tensión que vivió la joven agredida por el motociclista que lo único que hizo fue huir de la zona tras cometer el crimen.

“Bueno, en vista que nadie aclara lo sucedido de ayer, me pidieron que baje el vídeo, sólo quiero aclarar que ayer no sé por qué motivo se me ocurrió limpiar la calle, puse música y abrí el portón del restaurante, algo que nunca hago temprano", se lee en la publicación

Usuarios de redes exhortaron a las autoridades a intervenir en el caso, agregando más cuerpos policiacos en la zona para evitar delitos. "No me gustan los problemas ajenos, no le tomé importancia al de la moto, sólo porque estaba abierto la chava corrió y entro a mi casa (aclaro no la conozco y no es mi empleada)", sentenció.

Asaltos en Yucatán

De acuerdo con información del Semáforo Delictivo, el estado de Yucatán ha registrado 5 carpetas de investigación por robo de vehículo, 7 robo a casa-habitación y 6 robo a negocio. Por su parte, el municipio de Motul, ha reportado en siete meses 6 delitos por lesiones.

