AMLO augura fracaso del Frente Amplio por México en el 2024: “No les veo futuro”

“No les veo futuro”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al augurar el fracaso electoral en el 2024 del Frente Amplio por México y al aludir a su eventual candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, de quien, sin decir su nombre, criticó que “nada más dice groserías”.

La predicción del mandatario mexicano fue lanzada durante la mañanera en Palacio Nacional, cuando fue cuestionado sobre la necesidad de una reforma al Poder Judicial.

“No cualquiera puede gobernar el país, y lo que estoy viendo no es suficiente para lo que necesita, México y su pueblo merecen un mejor destino, no cualquiera, nada más dice groserías. ¿Y el conocimiento del país?”, dijo.

López Obrador reconoció que la ley le impide hablar del actual proceso electoral, sin embargo, para burlar sanciones evitó decir nombres, pero aludió a Xóchilt Gálvez, quien ya recibió del Frente Amplio la constancia para ser su candidata en 2024.

“Entonces, estoy escuchando lo que dicen, de cómo quieren regresar con lo mismo, nada más que no les veo futuro. No creo que la gente vuelva a los tiempos de la corrupción, del influyentismo, del contubernio entre el poder económico y el poder político. Y además, no cualquiera puede gobernar el país, y lo que estoy viendo no es suficiente para lo que necesita, México y su pueblo merecen un mejor destino, no cualquiera. Nada más dice groserías, ¿no?”, afirmó.

También sentenció que no es el tiempo en que los medios introducían en el mercado a cualquier persona como si fuese un producto chatarra, un detergente con mucha publicidad.

Sobre la reforma al Poder Judicial, el tabasqueño insistió que es necesaria para que los jueces, magistrados y ministros sean electos por la ciudadanía, como sucede en el caso de los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

“Hay que llevar a cabo la reforma, esa es mi propuesta, desde luego va a ser el pueblo el que va a decidir, desde la votación, y luego se tendría que reformar la Constitución y llevar a cabo las elecciones. Sería muy bueno, porque eso hace falta, se necesita gente recta en el Poder Judicial, incorruptibles y representantes del pueblo, no empleados de los potentados, de los de arriba, de los que tienen agarradera, de los que tienen influencia, que no sea el dinero el que domine.

“Para eso se requiere jueces, magistrados, ministros íntegros, honestos, y los hay en México, hay abogados con convicciones, con ideales, verdaderos jueces, no gente ambiciosa, leguleya que siempre va a buscar la forma de retorcer la ley para beneficio de particulares. Entonces sí es una asignatura pendiente, pero se puede llevar a cabo este cambio”, señaló.

Destaca AMLO relación con gobernadores de oposición

Tras acudir el pasado lunes al último informe de Gobierno de Alfredo Del Mazo al frente del Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que ha llevado con el priista y con otros gobernadores de partidos de la oposición una buena relación donde se pondera el interés del pueblo “independientemente de banderías políticas”.

López Obrador no había acudido durante su sexenio a un informe de gobierno de un gobernador ni siquiera de su partido, de Morena. El mandatario federal reconoció que eso le generó “interpretaciones”, pero señaló que es parte de la democracia.

“Ayer acudí al informe del gobernador Alfredo del Mazo. Ya he dicho que hemos trabajado de manera coordinada ha habido mucho respeto y hemos puesto por delante el interés general, el intento del pueblo, independientemente de banderías partidistas... Y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo ha sido muy respetuoso y hemos avanzado bastante”, dijo.

Destacó que con Del Mazo, el Gobierno federal trabajó de la mano para concluir obras públicas para el área metropolitana, una de ellas para ayudar a resolver “problema grave” del traslado de millones de personas que se desplazan a trabajar de Estado de México a la Ciudad de México.

Por ejemplo, destacó la construcción del Tren México-Toluca, cuya primera etapa inaugurará junto con Del Mazo el próximo 15 de septiembre; otro es el proyecto del tren desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA),.

También destacó la relación que ha mantenido con los gobernadores de Durango, Esteban Villegas Villarreal (PRI) y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila (PAN).