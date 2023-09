AMLO confirma su asistencia al último informe de gobierno de Alfredo Del Mazo

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este lunes su asistencia al último informe del gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, este lunes 4 de septiembre a las 10:00 horas en el Teatro Morelos, ubicado en el municipio de Toluca. Al terminar su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo Federal se trasladará al acto protocolario.

"Porque hemos un trabajo coordinado, hemos trabajado juntos, el gobierno del Estado de México, el Gobierno de México, tenemos dos orígenes políticos distintos; sin embargo, nos hemos entendido, se han hecho obras en beneficio del pueblo del Estado de México", apuntó.

AMLO aseguró que siempre han trabajado de manera coordinada. Foto: Presidencia

El mandatario agregó que como gobernantes se debe pensar siempre en el pueblo, y aseguró que Del Mazo siempre ha sido muy respetuoso, no ha hecho "politiquería" ni tampoco una declaración en contra de su gobierno.

"No pueden haber banderías partidistas", expresó.

El primer mandatario dijo que tiene mucho que agradecerle y reconocerle a Del Mazo porque han trabajado de forma coordinada en beneficio de los ciudadanos.

“Alfredo del Mazo ha sido muy respetuoso, no ha confundido las cosas, no ha hecho politiquería, jamás una declaración en contra del gobierno federal, ha sido muy respetuoso y se lo agradecemos se lo reconocemos, no hemos tenido ningún obstáculo para poder trabajar en el Estado de México”, señaló el titular del Ejecutivo.

Asimismo, agradeció que el mandatario estatal no haya frenado la distribución de los libros de texto gratuitos como ocurrió en otras entidades gobernadas por la oposición.

“Ahora que se presentó, lo último una interpretación sobre el amparo para que no se distribuyeran los libros de texto, él tomó la decisión de qué se aceptará la interpretación de los abogados de la Secretaría educación pública y que se entregará los libros de texto en el Estado de México, en fin tengo mucho que agradecerle y reconocerle al gobernador del Estado de México”, recalcó López Obrador.

AMLO inaugurará primer tramo de Tren México-Toluca, se llamará “El Insurgente”

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, anunció que el próximo 15 de septiembre se inaugurará el primer tramo del tren interurbano México-Toluca, que ahora se llamará “El Insurgente”, que cambió de nombre a “El Insurgente” y que tiene cinco años de retraso en su entrega, toda vez que el expresidente Enrique Peña Nieto aseguró que lo entregaría en el segundo semestre de su último año de gobierno.

“El día 15 en la mañana, vamos a inaugurar el primer tramo de el tren antes se llamaba o lo conocemos como Toluca-Ciudad de México y ahora va a ser 'El Insurgente' en honor, en reconocimiento al padre de nuestra patria, a Miguel Hidalgo y costilla, porque ese tren pasa por el cerro de las Cruces y como se sabe ahí en el cerro de las luces, tenía la posibilidad el cura Hidalgo, cura rebelde y bueno, de tomar la ciudad de México, no iba a haber ningún problema militar”, detalló.

Con información de Fernanda García.