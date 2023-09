VIDEO: sujeto intenta asaltar a una mujer y lo termina humillando frente a la policía

El video de una señora enfrentando directamente al hombre que supuestamente intentó asaltarla, es un video que ya se hizo viral en las redes sociales. De acuerdo con la propia víctima, el señor intentó amedrentarla con un cuchillo, pero fue neutralizado y entregado a la Policía Municipal.

TikTok se ha envuelto en comentarios de halago para una señora que al tener de frente al presunto asaltante que quiso quitarle su mochila con un cuchillo, comenzó a gritarle y a decirle que si quiere sus cosas, entonces tendrá que pelear por ellas, y no hacerlo con un cuchillo, como pretendió, sino a puños limpios.

Señora se defiende de su asaltante y lo acaba regañando

"Este cabrón me saca el cuchillo y por esos 30 pesos me parte la madre enfrente de mis hijos. Imagínate. Este cabrón me quiso encajar un cuchillo delante de mis hijos", dice la señora. En ese momento, el hombre ya está siendo detenido por un Policía Municipal.

Las amenazas no se detienen ahí, pues no conforme con pedirle que se enfrenten cara a cara y sin ningún tipo de armas, le asegura que terminaría perdiendo, pues desde niña está acostumbrada a darle su merecido a personas que se han querido aprovechar de ella.

El ladrón terminó con reto de pelear mano a mano

Estas fueron las palabras con las que lanzó una peligrosa advertencia para todos los criminales que intenten meterse con ella o con su familia, pues encontrarán a una mujer decidida a pelear:

"Llegas y me dices que te dé la mochila sin ningún arma, así hubieras llegado y nos partimos la madre. Al ratito pasa mi niña caminando y a ti se te hace fácil desmadrarla, y así muchos chamacos que pasan y les quitas su celular. Pero te enfrentaste con una más cabrona que tú. Para un chingón siempre hay una más chingona. Si no te parto tu madre es porque ahorita no me dejan, no me vayan a llevar al bote por tu culpa. Porque desde chamaca soy buena para partirle la madre a los cabrones que quieren pasarse".

La señora también aseguró que trabaja con dos cómplices este sujeto, mismo que lo encuentran en una de las esquinas de la zona, mismos que presuntamente huyeron y no pudieron ser detenidos por las autoridades. "Me cae que para partirte con el cuchillo y cortarte los h*s".

Señora humilla a un ladrón y las redes la felicitan

El video llegó inevitablemente hasta los 104 mil "me gusta", y acumula 4 mil 395 comentarios hasta el momento. En los comentarios, numerosos usuarios le dejaron mensajes de felicitación a la señora por su valentía, mientras otros se mostraron preocupados por las consecuencias de ese encuentro de no haber llegado la policía.

Estos fueron algunos de los comentarios más destacados:

Gracias señora! gracias por ser como es y defender a sus hijos como Leona

tremenda regañada que le metió, qué bueno

Bravo señora así se habla

Las acciones sucedieron en Tecamachalco, Puebla. Medios locales informaron que si alguien lo reconoce o ha sido víctima del sujeto, pueden denunciarlo ante las autoridades correspondientes; por lo pronto fue trasladado a un juez calificador, donde buscarán remitirlo bajo el cargo de ataques peligrosos.