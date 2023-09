Ropa de lujo, estudios y TikTok: sí es la vida de Alondra Torres, hija del M-1, lugarteniente del "Mayo"

Alondra Torres, creadora de contenido digital, se volvió tendencia en las redes sociales por sus creativos videos de TikTok, pero también por ser la hija de Manuel Torres Félix, alias el "M-1", quien era catalogado como uno de los lugartenientes de Ismael "el Mayo" Zambada, narcotraficante mexicano de gran relevancia.

Luego de que explotara su popularidad, diversos comunicadores de YouTube la invitaron a entrevistas en formato podcast donde ha revelado lo que hay detrás de vivir como hija de uno de los más grandes capos de la droga que han existido en México, colaborador de los "Chapitos", y sangriento sicario.

Durante su infancia, ha confirmado en entrevistas, creyeron durante todo el tiempo que tenían un papá ganadero. A pesar de que su vida no era típica, jamás sospecharon, ni ella o sus hermanos; sin embargo, consideró que tampoco le escondieron información al respecto, y si se llegaban a enterar de algo, se los confirmaban sin dar más detalles.

"Nunca me hice esas preguntas, ni tampoco él se puso a explicarnos. Siempre, la familia era punto y a parte de sus negocios. De chiquita no miraba la tele, puras caricaturas, me la pasaba jugando con mis sobrinos. No me ponía a ver la tele ni un reportaje en el periódico", contó.