VIDEO: oso aterra a una familia al entrar por la ventana de una cabaña en Nuevo León

En redes sociales se volvió viral un video que muestra el momento exacto en el que un oso rompió la ventana de una cabaña en el municipio de Santiago, en Nuevo León, causando terror entre las personas que se encontraban disfrutando de su estancia. Decenas de internautas comentaron que cada vez es más usual ver este tipo de animales deambulando por zonas urbanas; al respecto, organizaciones ambientalistas aseguran que el crecimiento de la población, así como la destrucción de sus hábitats naturales, han ocasionado que estos enormes mamíferos desciendan de las montañas en búsqueda de comida.

La grabación, que muestra a un oso negro tratando de ingresar en una cabaña, fue difundida por un usuario de TikTok, quien se identificó como Daniel López. Según su testimonio, los hechos ocurrieron en una cabaña ubicada en la comunidad El Manzano, en el municipio de Santiago, donde él se hospedaba con sus amigos. El hombre documento que había un animal deambulando a fuera de la casa y minutos más tarde subió un video donde se ve al animal tratando de abrir una ventana: "sin pe** puede abrirla, parece tigre", se oye decir en la grabación, la cual ha conseguido más de 13 mil "me gusta".

El oso deambulaba por la cabaña. Foto: captura de pantalla.

El video también muestra que los habitantes de la cabaña trataron de asustar al oso haciendo ruidos fuertes. En las imágenes se ve a un hombre, de pie junto a la ventana donde está el animal, golpeando instrumentos de cocina, esto con la intención de que el mamífero se sintiera intimidado. Sin embargo, ocurrió lo contrario, ya que el temible depredador logró romper el cristal de la ventana e ingresó su pata, tratando de alcanzar al sujeto que lo amenazaba. "Amor vente ya, lo asustas más", se escucha decir a una mujer en el clip. Finalmente, el video termina y se observa que el animal robó unos vasos y causó daños materiales en la cabaña.

Horas más tarde, el protagonista del video, Daniel López, compartió un video narrando su experiencia: "estábamos ahí afuera en una mesita de madera, lo vimos (al oso), grabamos y de manera respetuosa (...) procedimos a ocultarnos en la cabaña. Pensamos 'viene por comida, no va a encontrar, ahorita se va'. El problema fue que pasaron los minutos y no se fue, estaba merodeando la cabaña donde habíamos adultos y menores de edad, una bebé y otra niña de 4 años que estaba asustada". El internauta también dio a conocer que no podían pedir ayuda debido a que no había señal telefónica, ni internet en la zona, por lo que solo podían esperar a que el mamífero se alejara.

El animal intentó entrar a la cabaña en varias ocasiones. Foto: captura de pantalla.

"La intención no era nunca agredir al oso. Muchas personas dicen 'lo agredieron porque hicieron ruido' (...) había niños, había bebés en la cabaña y ese oso estaba por entrar. Cuando vimos que empezó a forcejear la puerta de la ventana y que evidentemente podía ingresar con nosotros, claro que usamos métodos poco ortodoxos para ahuyentarlo, porque no había manera de pedir auxilio". Finalmente, Daniel reveló que el animal si ingresó a la casa, por lo que tuvieron que esconderse en la planta alta de la vivienda: "éramos una familia tratando de sobrevivir al oso. Estamos bien y estamos vivos".

