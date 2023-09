¿Qué vivió Yolanda Sánchez durante su secuestro?: la alcaldesa relata el paso a paso del incidente

Luego de estar cerca de 60 horas privada de la libertad a manos de un grupo armado, la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, rompió el silencio sobre cómo se desenvolvieron los hechos durante su secuestro. En entrevista con Javier Solórzano a través de la señal de radio de Heraldo Media Group, profundizó sobre el siniestro ocurrido durante los tres días.

La alcaldesa agradeció por medio de sus redes sociales al presidente Andrés Manuel López Obrador así como al Ejército Mexicano por colaborar para su localización.

También agradeció al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, así como a las fiscalías de ambas entidades por su coordinación para emprender las investigaciones que dieran con su paradero.

La edil explicó que el siniestro ocurrió al salir de una plaza comercial en compañía de dos de sus colaboradoras. Al estar en la vía pública, pidió un taxi, al primero que avistaron que estaba libre, por lo que el conductor se detuvo y les aceptó el viaje.

A los 10 minutos de iniciar el recorrido, una camioneta los interceptó y bajó a una de las compañeras, mientras que la segunda permaneció en el taxi. Los individuos tomaron a la alcaldesa y la ingresaron en el automotor.

"Nosotros pensábamos que era un asalto, las demás señoritas las bajaron, a otra la dejaron, ellas se pudieron regresar para el hotel, y solamente a mí me subieron al vehículo", relata la funcionaria.

Pese a que ella creía que se trataba de cuatro secuestradores, posteriormente sus compañeras indicaron que participaron más vehículos, e incluso una moto.

Al ser cuestionada sobre la conversación que mantuvo con sus raptores, Yolanda explicó que ellos habían hecho una solicitud que ella no había cumplido, lo que derivó en que la privaran de su libertad. Sin embargo, se negó a entrar en detalles sobre lo que el grupo criminal le exigía.

Además, sostuvo que en ningún momento salió de la ciudad, puesto que por los tiempos supone que estuvo dentro de Zapopan en todo momento, hospedada en casas de seguridad.

"Estuve en 2 casas, entiendo que pueden ser casas de seguridad, pero siempre estuve en la ciudad, por los tiempos", detalla.

"Nunca me dañaron", reveló durante la transmisión. Además, comentó que los involucrados la mantuvieron alimentada con chuleta con chipotle, e incluso le ofrecieron conseguirle una hamburguesa, a lo que accedió.

Al ser liberada en el municipio de Villamar durante la noche, Yolanda intentó que algún vehículo se detuviera para auxiliarla. Después de varios intentos, se frenó un camión que se dirigía a Zamora. Los pasajeros además de reconocerla, la abrazaron y trasladaron hasta la localidad de Santiago Tangamandapio, en donde fue recogida por las autoridades.

La alcaldesa confirmó que en ningún momento había pedido seguridad, pese a las presuntas amenazas lanzadas hacia su persona.

"Es cierto, nunca pedí seguridad, como siempre he sido una mujer tranquila y sin ningún problema, yo sentía que no había la necesidad, entonces yo nunca vi la necesidad de solicitarle al estado que me procurara seguridad, desde que soy presidenta nunca se había requerido ningún tipo de protección", mencionó.