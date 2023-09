Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 22 de septiembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 22 de septiembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del Zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, te enfrentarás a desafíos intensos y obstáculos que pondrán a prueba tu valentía y determinación. No te rindas y sigue adelante con tu espíritu combativo.

No temas, mi valiente guerrero, porque tienes la fuerza interior necesaria para superar cualquier cosa que se interponga en tu camino. Retorno de expareja, ya no será lo mismo, solo comprobarás que la vida hizo justicia.

Es momento que quites de tu vida todo eso que te estorba o te detiene en tus metas y sueños, deja la flojera a un lado y ponte las pilas que lo único que te va a caer del cielo es el agua nada más. Cuidado con habladurías, enfrentarás unas situaciones algo complicadas, ya que se visualizan chismes en el área familiar y sobre todo en el área de las amistades.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, abraza los desafíos con confianza y determinación. No te resistas al flujo de la vida, fluye con él y descubrirás que estás destinado a vivir una vida más plena y auténtica.

Es posible que enfrentes algunas pruebas algo complicadas, las cuales serán en el área familiar, una noticia inesperada te alegrará mucho tu día. Ten cuidado con cambios repentinos en tu estado de ánimo, podrías echar todo a perder.

Algunas ocasiones te cuesta trabajo levantarte de tus caídas y no es para menos, la vida te ha dado sobre tupido, pero descuida, está por llegar la recompensa, recuerda que de todo se aprende.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, es el momento perfecto para expandir tus horizontes y conectarte con nuevas personas. Mantén la honestidad y la claridad en tus relaciones y evita caer en las trampas de los rumores.

Si te mantienes fiel a ti mismo, podrás evitar los obstáculos y aprovechar al máximo este período socialmente activo. Recibirás noticias de familiares lejanos y tendrás sueños con personas que ya no son parte de este mundo, aprende a entender el mensaje que te dejan, una veladora blanca en su nombre podría descifrar el mensaje.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, es hora de dejar ir las cargas emocionales que te han estado frenando. Este es el momento de soltar y perdonar, tanto a los demás como a ti mismo. Aprovecha este período para sanar y liberarte, y verás cómo renaces más fuerte y lleno de amor.

Tus pensamientos definen hacia dónde vas y quién eres en realidad, no caigas en esas cuestiones de las cuales te puedas arrepentir en un futuro, ve bien el terreno que pisas para que no te pierdas en tu camino.

Recuerda que quien se lleva se aguanta, si no pretendes que jueguen contigo no lo has con los demás, el karma aparecerá en tu vida en próximas fechas y si tenías una deuda pendiente prepárate para liquidarla.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, Confía en tu intuición y deja que tu león interior tome el control. Si trabajas con valentía y humildad, podrás alcanzar nuevas alturas y dejar una huella duradera en el mundo.

Posibilidad de cambio laboral, te enteras de noticia que tiene que ver con rompimiento de relación o infidelidad por parte de miembro de la familia, te vienen días en los cuales tomarás decisiones que repercutirán directamente en tu futuro.

Si tienes pareja no seas tan celoso o celosa, si no confías en la persona que quieres o amas, no vale la pena estar viviendo con dudas una relación.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, aprovecha este tiempo para pulir tus habilidades y perfeccionar tus proyectos actuales. No te preocupes por los detalles minuciosos, confía en tu instinto y avanza con determinación.

Muchos días de cambios buenos y malos, cuida más lo que comes, ya que podrías enfermarte. Perderás una gran oportunidad por estar pensando en alguien que ya se fue y ya no regresará y si lo hace será solo para seguir afectando tu existencia.

La vida te llenará de nuevas oportunidades tanto en el amor como en el terreno de los negocios, persona de piel aperlada tocará tu corazón en pocos días en caso de no tener pareja, llegará por medo de una amistad.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no temas tomar decisiones difíciles y enfrentar situaciones desafiantes. Recuerda que tu objetivo es encontrar la justicia y el equilibrio, y confía en tu intuición para guiar tus pasos.

Días grises en los cuales tu estado de ánimo no será el mejor, inclusive podrías flagelarte y culparte de errores que no son tuyos, pero que estás cargando en tus hombros, deja que cada quien se haga responsable de sus cosas.

Un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos, pero trata de llevarlo a cabo solo o sola, ya que involucrar a otras personas podría traer ciertos problemas financieros.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, No temas afrontar tus miedos y transformar tus limitaciones en fortalezas. Aprovecha este tiempo para sanar y liberarte de las cadenas emocionales que te atan.

Eres más fuerte de lo que crees y estás destinado a renacer como el fénix de las cenizas. Deja de tratar de imponer tu voluntad con las demás personas, aprende a respetar sus decisiones.

La monotonía podría ser la causa de problemas en tu relación en caso de tener; trata de innovar y cambiar tu manera de llevar la relación, la rutina es el peor de los males. Recibirás noticias agradables en lo laboral y en los negocios.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, esta es una oportunidad perfecta para aprender y crecer en tu viaje personal. Sin embargo, ten cuidado de no olvidar tus responsabilidades y compromisos.

Encuentra el equilibrio entre la diversión y el compromiso, y podrás aprovechar al máximo esta temporada de exploración. Días de reflexión y de despojarte de todo eso que te cala y no te deja avanzar del todo, no trates de cambiar lo que ya tienes seguro por algo que no sabes si va a durar.

Ya deja de ser tan desconfiado, si la persona que te gusta andar de más, ya que mándala bien lejos, pero no sigas alimentando esperanzas de que va a cambiar porque no lo hará ni a punta de golpes. Estás en un ciclo muy fértil donde pondrías salir tú o tu pareja con tu domingo siete.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, no te desanimes si las cosas no salen según lo planeado, recuerda que los obstáculos son oportunidades disfrazadas.

Podrías ser víctima de tus propias palabras, así que trata de no prometer algo que no podrás cumplir. Si bajas tu nivel para ponerte en el nivel de tus enemigos o de quienes te critican y tratan mal estarás comportándote como ellos mismos, déjalos que ladren que ese tipo de personas solo sirven para eso. Recibirás la invitación para una fiesta o reunión.

Una amistad andará hablando de más sobre ti. Extrañarás mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado, pero que desde otro universo guía tus pasos.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, Te encontrarás en situaciones en las que podrás influir en los demás con tu originalidad e ingenio.

Los amores de una noche son solo eso, una noche, no te enamores de amores pasajeros o podrías terminar sufriendo de más. Insomnio se presentará en estos días, trata de no pensar tanto en tu futuro antes de ir a dormir.

Nuevas oportunidades en el terreno de los amores, pero no bajes la guardia, ya que podrías cometer un error al dar todo desde un principio y no recibir nada a cambio.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, te encontrarás conectando profundamente con tus seres queridos y explorando tu creatividad. Aprovecha este tiempo para nutrir tu alma y expresar tus emociones de manera artística.

No te limites y permítete soñar en grande. Recuerda, tus sueños pueden convertirse en realidad si tienes fe y confías en tu intuición. Retorno de amistad con la cual habías tenido unos problemas en el pasado.

Momentos especiales se avecinan, mejorará mucho la relación con una persona a quien quieres mucho y con quien conforme pasa el tiempo crece un lazo más fuerte. Es momento que te despojes de tantas cuestiones que has venido cargando en tu vida, personas, objetos o cosas que no te han dejado avanzar.

