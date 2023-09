Cuauhtémoc blanco no irá por la jefatura de Gobierno de la CDMX, ¿cuál es su futuro político?

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, anunció en sus redes sociales que no planea competir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para 2024. El funcionario aseguró que ya se reunió con Mario Delgado, presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), para externar sus intenciones electorales.

"Después de reunirme con mi amigo y presidente del partido Morena, Mario Delgado, he decidido no competir por la jefatura de la CDMX para seguir dando prioridad a la unidad dentro del movimiento. Seguiré trabajando coordinado y apegado al liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Donde Morena me necesite, ahí estaré", escribió el gobernador de Morelos en sus redes sociales.

El anuncio lo dio en sus redes sociales. Foto: captura de pantalla.

Cuauhtémoc Blanco buscará otro cargo popular

Cuauhtémoc Blanco fue abordado por medios de comunicación, ante los que reveló estar contento con su decisión, pese a que las encuestas lo favorecen en la capital mexicana; de igual manera, detalló que continúan sus aspiraciones a ocupar otro cargo popular: "sí me favorecen (las encuestas) pero lo más importante es apoyar al movimiento y si hay que bajarse, hay que bajarse. Yo no tengo ningún problema, no soy como algunos personajes políticos que se aferran y se aferran, yo soy una persona que si me dicen lo entiendo", sentenció el gobernador de Morelos ante la prensa.

Fue a principios de mes que el gobernador de Morelos anunció que presentaría una licencia al cargo ante el Congreso del estado, para competir por la jefatura de Gobierno de la CDMX. Tras ese primer anuncio el ex futbolista dejó en claro que está alejado del deporte, ya que lleva más de 12 años en la política y aparentemente quiere continuar ocupando cargos populares. Cabe mencionar que él ha sido presidente municipal de Cuernavaca y gobernador del estado de Morelos. No obstante, ya se bajó de la contienda electoral en 2024, pero no descartó convertirse en senador o apoyar en el gabinete de Claudia Sheinbaum, quien será candidata presidencial para las elecciones de 2024.

El gobernador de Morelos aseguró que esta contento con su decisión, pese a que las encuestas lo favorecían. Foto: especial.

Blanco comenzó su carrera como futbolista en 1992 y se mantuvo hasta 2016, convirtiéndose en un referente para las Águilas del América. Sin embargo, el actual gobernador de Morelos, dejó el deporte y decidió incursionar en la política; su primer cargo fue al frente de la presidencia municipal de Cuernavaca y posteriormente como gobernador del estado.

