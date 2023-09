El gobierno de Sonora y la CFE modificarán las tarifas de energía, para atacar los altos costos

Alfonso Durazo anunció la reducción de las tarifas en el costo de la energía eléctrica en el estado Gobierno de Sonora

Para evitar los altos recibos de energía eléctrica que durante esta temporada de calor están llegando a los domicilios de las familias sonorenses, el gobierno de sonora y la Comisión Federal de Electricidad, acordaron modificar los rangos de las tarifas. En su conferencia semanal, Alfonso Durazo Montaño, precisó que sostuvo varias reuniones con el director nacional de CFE y se logró ya un acuerdo preliminar para modificar los precios en Sonora, ampliar el subsidio de verano y cancelar los cortes de energía estos meses.

Explicó que actualmente con el subsidio de verano todo Sonora cuenta con la tarifa 1F, la cual en el rango bajo oscila entre 0 y 300 kilowatts hora de consumo, a un precio de 0.727 centavos; ahora ese rango pasa hasta los mil 200 kilowatts. El segundo rango será de los mil 200 a dos mil 500, con un precio de 0.910 centavos, se elimina el tercer rango que costaba más de dos pesos, y los kilowatts excedentes seguirán costando 3.496.

“Otro acuerdo es que no va a haber cortes de luz. Obviamente la luz, el recibo, se tiene que pagar, pero no va a haber cortes. El acuerdo es que va haber una negociación particular con cada uno de los consumidores para acordar una prórroga del pago, que diferirá desde ahora, del mes de septiembre hasta el mes de diciembre”.