Así fue la detención en Malinalco de Allan "N", presunto feminicida de Ana María Serrano

El nombre de Ana María Céspedes ha vuelto a materializar la pesadilla de los feminicidios en México. La joven de 18 años de edad fue asesinada por su exnovio Allan "N", quien ingresó al domicilio de la chica para poder asfixiarla y terminar con sus sueños de convertirse en una cardióloga de la Universidad Panamericana (UP), además de que trascendió que durante el domingo 17 de septiembre fue detenido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC) a través de la Comisión Nacional Antihomicidios (CONAHO) y la Guardia Nacional (GN), así como de la policía municipal de Malinalco.

Durante la audiencia inicial la jueza determinó que la detención fue legal y será trasladado al penal de Barrientos en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México. De igual forma, el Ministerio Público (MP) presentó diversos datos de prueba, entre los que destacan unos videos del Condado de Sayavedra, en donde se muestra cómo el hombre implicado había estado planeado el crimen. Una de las acciones que realizó a las afueras del domicilio de la joven fue quitar las placas de un vehículo y dar recorridos por la zona para analizar cada movimiento de la víctima.

De acuerdo con información del periódico El País, el mensaje que recibió la madre de la víctima Ximena Céspedes la tarde del martes 12 de septiembre fue que ella se sentía muy sola y no "quería vivir", acto que llamó la atención de la familia y pidieron a los vecinos revisar cómo se encontraba la también estudiante.

Cómo fue la detención de Allan "N": visitó tres veces el domicilio de Naucalpan

Al ingresar al domicilio encontraron sin vida a Ana María, por lo que se llamó a las autoridades del Edomex para que comenzaran la intervención. Este domingo se hizo la detención de Allan "N", quien ha sido acusado del delito de feminicidio. Trascendió en medios nacionales que tuvieron una relación de un año y medio, además de que fueron compañeros en el Colegio Alemán Alexander Von Humboldt, una escuela privada y exclusiva de la CDMX.

Desde las 03:55 horas hasta las 18:00 horas, autoridades mexiquenses revelaron que el sujeto implicado visitó en tres ocasiones el inmueble de Ana María, por lo que se presume estuvo preparando el crimen desde meses atrás, incluso pese a que Ana María lo había denunicado por violencia de género y pareja.

Céspedes es la presidenta del Comité de Comunicación Interna de la Coparmex, mientras que Ana María era la sobrina del exministro de Hacienda, de Comercio y Turismo de Colombia, José Manuel Restrepo, quien externó algunas palabras a través de sus redes sociales, exigiendo justicia.

¿Quién era Ana María Céspedes?

El 17 de julio Serrano Céspedes había empezado a estudiar la carrera de Medicina en la Universidad Panamericana, donde soñaba con ser cardióloga. El centro de estudios ha lamentado en redes sociales el fallecimiento de la joven y exigió a las autoridades esclarecer el caso.

Entrevistada por la cadena colombiana "Caracol", Ximena Céspedes declaró que si bien hasta el momento desconocen lo que pasó dentro de su casa aquel martes 12 de septiembre, no podría confirmar la existencia de un segundo implicado en el crimen de su hija: "No sabemos de un segundo implicado, no tenemos otra información", aseguró, al tiempo que dijo desconocer qué fue lo que ocurrió aquella tarde en el interior de su vivienda.

Una apasionada de los viajes y los animales

La necropsia confirmó que la joven de 18 años de edad fue asfixiada. En un comunicado la FGE explicó que “falleció por asfixia mecánica debido a la compresión extrínseca del cuello en su variedad de ahorcadura, toda vez que de acuerdo a las pericias realizadas, en el cuello de la víctima se observó un surco cutáneo producto de la acción propia de un agente constrictor de consistencia dura y áspera”.

