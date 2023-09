AMLO responde a petición de INE sobre bajar foto del bastón de mando

Durante su habitual mañanera, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, comentó acerca de la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (lNE) que le ordenó borrar de su red social “X” una otografía donde entrega el bastón de mando Claudia Sheinbaum, Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación.

No obstante, el actual titular del Ejecutivo Federal señaló que no estaba de acuerdo en que el instituto interviniera en un tema que considera no afecta o infringe alguna ley del instituto. “¿Qué tiene que ver ellos?”, cuestionó el presidente de México durante su conferencia.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que la difusión del evento en plataformas y redes sociales oficiales es ajena al quehacer institucional del Ejecutivo federal, debido a que se trató de un evento partidista y podría influir en el proceso electoral 2023-2024. Por lo que ordenaron bajar todo el contenido relacionado a la entrega del bastón de mando.

AMLO ha mostrado su apoyo a Claudia Sheinbaum Foto: Archivo

AMLO presentará inconformidad

Aunque borrará todo el contenido referente al acto simbólico del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), AMLO advirtió que ha solicitado a su equipo “recorrer todo el camino” para mostrar su inconformidad por las vías oficiales.

El presidente recalcó la disposición de eliminar el contenido y recordó que es su responsabilidad cuidar que no se utilicen recursos públicos para beneficiar a ningún candidato o partido durante las elecciones, lo cual dijo, incluye a Claudia Sheinbaum, quien fue designada como Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, aunque reiteró que su simpatía es simplemente porque la conoce y ha trabajado con ella desde años atrás.

Claudia Sheinbaum ha estado en diferentes eventos con AMLO. Foto: Archivo.

Con la cercanía de un nuevo proceso electoral, el INE ha estado atento a cualquier acto que consideren sea propaganda para los posibles candidatos, en este caso, ya han dado algunas advertencias a diferentes personajes y seguirán atentos rumbo a las diferentes elecciones que se realizarán en 2024.