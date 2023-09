19S: inédito VIDEO muestra el aterrador momento del terremoto del 2017 en el AICM

El 19 de septiembre es una fecha que no puede ser pasada por alto para las y los mexicanos. Y es que cómo serlo si en un periodo de 37 años ya van tres veces que se registra un sismo de magnitud 7 o mayor en la misma fecha: 1985, 2017 y 2022. En este sentido, aniversario con aniversario se vuelven a revivir imágenes y videos con las que se quedan guardados los estragos que han dejado cada uno de los temblores.

Este 2023, a través de la página de Instagram "México por el tiempo", se volvió a difundir un video de cómo se sintió el sismo del 19 de septiembre del año 2017 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez. En el material aparentemente grabado por un hombre de origen extranjero se alcanzan a observar los efectos del sismo de magnitud 7.1 cuyo epicentro se registró a 12 kilómetros de Axochiapan en el estado de Morelos, según la información del Servicio Sismológico Nacional de México.

El sismo tuva una magnitud de 7.1 y su epicentro se registró a 12 kilómetros de Axochiapan en el estado de Morelos. Foto: México por el tiempo.

Además del pánico generado en las y los usuarios que se encontraban en una sala de espera, en el video es posible ver cómo los letreros y las pantallas de los vuelos se mueven fuertemente por el movimiento del sismo. También en ciertos momentos se distingue que la luz de la zona es intermitente y son algunos miembros del personal del aeropuerto quienes brindan apoyo a personas en condiciones vulnerables como gente de la tercera edad.

Los estragos del sismo de 2017

Alrededor de la 1 y cuarto de la tarde del 19 de septiembre de 2017, se registró su sismo de magnitud 7.1 con epicentro a 12 kilómetros al suroeste de Axochiapan, Morelos. El temblor que provocó una gran huella para las y los mexicanos dejó un saldo de 369 personas sin vida. De dicho número, 228 eran de la Ciudad de México y 49 de ellas fallecieron en el edificio Álvaro Obregón 286 ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

228 de las víctimas mortales fueron en la CDMX. Foto: Cuartoscuro.

Recordemos que unos días antes, el 7 de septiembre, se registró otro temblor con magnitud 8.2 y que fue localizado en el Golfo de Tehuantepec a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan en el estado de Chiapas. Según información oficial, este sismo dejó un lamentable de 99 personas sin vida:

79 de Oaxaca

16 de Chiapas

Cuatro en Tabasco

La frecuencia de los sismos en México

Aunque no se ha comprobado que exista una causa en específico por la que en México se han registrado temblores en la misma fecha, algo que no podemos olvidar es que nuestro país está localizado en una zona del planeta con altos niveles de sismicidad. De hecho, pese a que en muchas ocasiones no nos demos cuenta, todos los días se presentan temblores en la República. Según información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al día podrían registrarse hasta 40 movimientos generando así, hasta 15 mil al año.

SIGUE LEYENDO:

¿Qué tan probable es que tiemble el 19 de septiembre? Esto dice la UNAM

Más de 9 millones de personas y 119 mil empresas participan en el Segundo Simulacro Nacional 2023