19S: entre la desesperación y la incertidumbre, damnificados anhelan regresar a sus hogares a 6 años de la tragedia

Damnificados del sismo del 19 de septiembre marchan sobre Tlalpan, en CDMX. Cuartoscuro

Silvia Buntinx recuerda el 19 de septiembre de 2017 como un punto de inflexión en su vida. Entre el asombro, la tristeza e incredulidad, dos décadas de recuerdos quedaron en ruinas junto a su departamento en Morena 607, uno de los edificios demolidos tras el sismo magnitud 7.1 que azotó a la Ciudad de México.

Además de pérdidas humanas, el movimiento telúrico dejó una cicatriz sobre la que no se avizora un pronto alivio, al menos no para todos los habitantes de las más de 22 mil viviendas que resultaron afectadas en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Xochimilco y Tláhuac.

A seis años de la tragedia, para miles de damnificados no hay certeza de cuándo podrán regresar a sus viviendas, pese a las promesas de reconstrucción y rehabilitación por parte del Gobierno de la Ciudad de México.

Damnificados del Multifamiliar Tlalpan y otros inmuebles en la CDMX, conmemoraron el primer aniversario del sismo 19S. FOTO: Cuartoscuro

"No hay nada claro" en la reconstrucción: damnificados

Buntinx, damnificada del edificio que estaba en la colonia Narvarte Poniente de la alcaldía Benito Juárez, comentó al Heraldo de México que, pese a las acciones para intervenir los inmuebles afectados, “todavía no hay nada claro”; además, ha prevalecido el silencio por parte de las autoridades responsables, que una y otra vez han retrasado el inicio de las obras y desechado proyectos aprobados incluso desde antes del 2020.

Morena 607 fue uno de los proyectos que la Comisión para la Reconstrucción transfirió al Instituto de Vivienda (Invi) para su atención, mediante un convenio firmado el pasado 9 de febrero. En total, fueron 97 los inmuebles multifamiliares cedidos: 62 de ellos para reconstrucción y 31 para rehabilitación.

El edificio 607 de la calle Morena fue uno de los que resultó más dañado en la Narvarte. Foto: Silvia Buntinx

En aquel entonces, la instancia encabezada por Jabnely Maldonado traspasó toda la información, incluyendo los procesos administrativos, legales y técnicos para continuar y concluir las obras; sin embargo, en algunos casos se detuvieron repentinamente.

A pesar de que los condóminos de Morena 607 ya contaban con un proyecto ejecutivo, el traspaso no ha hecho más que dilatar el proceso, pues ahora se tiene que adaptar el proyecto nuevamente y ser aprobado por las instancias correspondientes para iniciar la construcción, que el Invi se comprometió a comenzar en mayo pasado.

“Nos pasan al Invi, ahí viene otro desajuste. El edificio se va a reconstruir. Ya teníamos el proyecto ejecutivo, estábamos a punto de que autorizaran el dinero para la demolición de los cimientos y de repente nada. Nada, absoluto silencio. A todos nos prometieron lo mismo, que a finales de este mayo empezaban las obras. Les preguntamos, ‘¿pero van a poder hacer que todas las obras empiecen a finales de mayo?’ Sí, sí [respondió el Invi]”, señaló Buntinx en entrevista.

Así luce actualmente el predio en Morena 607. Foto: César Huerta

En un recorrido realizado por este medio, se pudo constatar el estado de algunas viviendas sobre la calle Morena. Fachadas agrietadas, predios aún con escombros e inmuebles en reconstrucción son la constante en esta zona de la Narvarte Poniente. Morena 607 no es la excepción, pues aunque el acceso quedó tapiado con algunas tablas de madera, es posible apreciar que los cimientos del viejo edificio aún no han sido demolidos y que un encharcamiento cubre gran parte del terreno.

Morena 607 se encuentra en condiciones de abandono por las autoridades. Foto: César Huerta

Ofrecen viviendas a crédito, pese a promesa de no endeudamiento

Durante su campaña por la Jefatura de Gobierno, una de las principales promesas de Claudia Sheinbaum, hoy virtual candidata presidencial del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue entregar apoyos directos a los damnificados para evitar que terminen como deudores de la banca.

Diversas organizaciones de damnificados entre ellas el colectivo 19s17, se manifiestan en del conjunto habitacional conocido como "Osa Mayor". Foto: Cuartoscuro / Archivo

Cinco años después, para Silvia Buntinx “tampoco es cierto el discurso del Gobierno de no endeudar a los damnificados”, pues sólo tienen una opción: aceptar un crédito a varios años para la construcción de departamentos de 91 metros cuadrados, metraje menor al que tenían antes del temblor, que era de 112.

Explicó que debido a que el Invi sólo puede pagar la construcción de viviendas de 65 metros cuadrados, por ser de interés social, para el caso de Morena 607 ofreció a los condóminos aceptar un crédito, con el que ellos mismos podrán cubrir la diferencia del metraje, de alrededor de 20 mil pesos por metro cuadrado a pagar a 30 años, aunque muchos ya son personas de la tercera edad, algunos pensionados o, como ella, mayores de 60 años.

Originalmente, los departamentos en Morena 607 eran de 112 m2. Foto: Silvia Buntinx

Para disminuir la deuda, se planteó la construcción de más departamentos, pero de 81 metros cuadrados y sin balcón. “Otra opción. No se construyen departamentos extra. Nos quedamos las 16 familias que éramos en un inicio, 16 apartamentos. Se quedan los metros que nos habían proyectado, 91 más el balconcito. El Invi sólo puede pagar 65 metros cuadrados, la diferencia la tenemos que poner nosotros. En el otro proyecto también. O sea, 81, pero 65 paga el Invi. Claro que la diferencia es menor. Nos hablan de un crédito muy suave, fácil de pagar, tasa cero, a 30 años. Ciertamente no es un crédito bancario, de ninguna manera, es imposible. Ahora, en 30 años nosotros no vamos a estar vivos”, comentó Buntinx.

Debido al cansancio tras un constante ir y venir con las autoridades, reconoció que “la verdad ya queríamos decir ‘aceptamos’. No redensificación, no un edificio más grande, los mismos apartamentos, aceptamos la deuda, vamos viendo las cosas, pero queremos conservar nuestro metraje. Porque de los 112 que teníamos, ahora 91 más un balconcito, pero 91 habitable, mejor aceptamos el crédito”.

A la fecha se han entregado más de 15 mil viviendas

Vertiz 1233 es uno de los predios donde se contempla la construcción de un edificio multifamiliar. FOTO: César Huerta

A seis años de haber perdido su patrimonio a causa del temblor, al menos 20 familias pudieron regresar este sábado 17 de septiembre al multifamiliar Prosperidad 4, ubicado en la colonia Escandón de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Al encabezar la entrega del inmueble, Jabnely Maldonado destacó que se atienden a más de 20 mil 200 familias, de las cuales 15 mil 80 ya cuentan con su patrimonio devuelta. En tanto, se prevé que durante los próximos meses y antes de finalizar el este año se entreguen más de 3 mil viviendas.

De acuerdo con el Quinto Informe de Gobierno, por el sismo del 19 de septiembre de 2017 resultaron dañadas 22 mil 044 casas y departamentos. Según el documento, hasta julio pasado habían sido entregadas 9 mil 001 viviendas unifamiliares y 5 mil 982 departamentos, lo que suma un total de 14 mil 983 viviendas completamente rehabilitadas o reconstruidas.

Con la entrega de 20 departamentos la alcaldía Miguel Hidalgo, celebrada este sábado, sumarían 15 mil 003 las obras entregadas. Mientras tanto, quedarían pendientes poco más de 7 mil viviendas.

Hay 3 mil 558 las viviendas registradas por la Comisión para la Reconstrucción

Damnificados del sismo ofrecen una conferencia en el multifamiliar Tlalpan. FOTO: Cuartoscuro

De acuerdo con los “Lineamientos de Operación” para la contratación y seguimiento de los inmuebles dañados por el temblor, publicados el pasado 24 de marzo en la Gaceta Oficial 1071 Bis, son 3 mil 558 las viviendas registradas por la Comisión para la Reconstrucción que serán atendidas por el Instituto de Vivienda para acciones de reconstrucción y rehabilitación.

Del total, mil 188 son unifamiliares, o casas, y 2 mil 370 multifamiliares, o departamentos, contenidos en 97 edificios. Sin embargo, el mismo documento establece que al menos 687 multifamiliares presentan las “condiciones” para comenzar con las obras este año, con una inversión de 459 millones 496 mil 41 pesos y un monto promedio por departamento de 668 mil 844 pesos.

Según el documento “para las viviendas multifamiliares se prioriza el inicio de obras de aquellos inmuebles que cuenten con proyectos ejecutivos definitivos y la conciliación de presupuesto aprobado por la Dirección Ejecutiva de Operación”, que está a cargo de Raúl Bautista González.

Entre la incertidumbre se derrumba la esperanza

Para Héctor de la Cueva, damnificado de Vertiz 1233, ubicado en la colonia Letrán Valle de la alcaldía Benito Juárez, hay una sensación de “desesperación y de incertidumbre” entre los afectados, pues a más de seis años del sismo en muchos casos ni siquiera se han iniciado las obras de reconstrucción o rehabilitación.

En entrevista, el también cofundador del Movimiento de Familias Damnificadas del 19S explicó a este medio que más del 30 por ciento de los perjudicados no han recuperado su vivienda y que incluso algunos damnificados como Miguel Ángel Tirado, cuyo domicilio se encontraba en la calle de Petén, han muerto sin haber podido volver a su domicilio.

Actualmente, queda pendiente la reconstrucción del multifamiliar en Vertiz 1233. Foto: César Huerta

Con todo, hay un temor que abona a la incertidumbre: el final de la actual administración. El pasado jueves 14 de septiembre, los diversos colectivos sostuvieron una reunión con el Jefe de Gobierno, Martí Batres, durante la que se comprometió a priorizar la reconstrucción y que todas las obras pendientes quedarán terminadas o, por lo menos, encaminadas.

"Se va a acabar esta administración a mediados del año próximo y crea muchas incógnitas. Si todo lo que falta de reconstrucción va a ser terminado, va a ser garantizado antes de que termine la administración. Esta es la gran interrogante. Siempre existe el peligro de que llegue una nueva administración y que esa administración cambie los términos y que al final se quiera entregar obra negra, obra no terminada, con el pretexto de que no hay dinero o de que la nueva administración no quiera cumplir los términos de la anterior”, comentó De la Cueva.

Silvia Buntinx coincide en este punto, pues aunque “podemos ser optimistas y podemos pensar que las cosas pueden hacerse un poco más rápidamente, algunas personas ya están pensando en que quizás nos vamos a ir a la siguiente administración. No queremos, queremos al menos ya empezar ahora, que esto empiece ahora y tener algo más seguro y decir, bueno, ya está empezado, lo tienen que acabar, pero los que no se lleguen a empezar dentro de poco, quién sabe qué suceda”.

Con Martí Batres, una mayor apertura hacia los damnificados

Con todo, a decir de Héctor de la Cueva, hay una “mayor apertura” por parte de Martí Batres, quien ha dado “instrucciones más tajantes” al Instituto de Vivienda y a la Comisión para la Reconstrucción para acelerar y terminar los trabajos “con el presupuesto suficiente y de manera integral, es decir, que haya reconstrucción con habitabilidad, que es como se había acordado”.

Lo anterior, señaló, debido a que el Invi ha estado “tratando de recortar por donde puede”, “regateando” el metraje y ofreciendo espacios que, aunque en condiciones de habitabilidad, no cuentan terminados como clóset, puertas o pisos.

“Ahora le inventaron el término de obra gris, que no es ni blanca ni negra. En condiciones de habitabilidad con lo indispensable, pero sin terminados, supuestamente para que cada damnificado los haga a su gusto. Están regateando metros, están ofreciendo porque el Invi dice, ‘nosotros construimos 65 metros cuadrados, el que quiera más, o departamentos adicionales o crédito’, pero incluso en casos de departamentos adicionales quieren recortar metros”, expuso, tal y como sucedió con el caso de Silvia Buntinx en Morena 607.

“Es una visión equivocada, muy torpe, porque después de 6 años, quererse ahorrar unos pesos y quedar mal es un poco ridículo. Hubo compromisos y procedimientos que ya se habían aprobado, no es el momento de que el Invi, o quien sea, llegue a ver qué se ahorran. Que se cumpla, porque además fue el reclamo de la sociedad que nos apoyó, [que] regresen a su vivienda en condiciones similares a las que tenían. Entonces, cumplan los puntos, son recursos públicos, es bueno que se cuiden los recursos públicos, pero que no estén de cuenta chiles a estas alturas cuando ya pasaron 6 años y muchos vamos a regresar a los 7 años o más del terremoto”, sentenció.

En Vertiz 1233, según pudo constatar el Heraldo de México, prevalecen las condiciones de abandono. Igual que en Morena 607 y en la mayoría de los predios en los que queda pendiente la reconstrucción de viviendas, tan sólo unas tablas de manera desgastada impiden el acceso. Debido a los retrasos y a la escasa atención, en el terreno ha crecido maleza, hay basura y parte del piso está inundado por el agua anegada de las lluvias.

En Vertiz 1233 predominan las condiciones de abandono. Foro: César Huerta

En el marco del simulacro nacional, las y los damnificados se reunirán a partir de las 12:00 horas de este martes en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar el sexto aniversario del sismo, guardar un minuto de silencio por las víctimas y realizar una ceremonia en honor a todas aquellas personas que, como Miguel Ángel Tirado, murieron sin la posibilidad de volver al espacio que alguna vez llamaron hogar.

