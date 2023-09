SNTE y Américo Villareal negocian conflicto que mantiene la suspendidas las clases en Tamaulipas

Esta tarde, en la Ciudad de México, en la secretaría de Gobernación, el gobernador Américo Villarreal Anaya y el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario General de la Sección 30 del SNTE, sostendrán conversaciones con el propósito de lograr acuerdos para una solución al conflicto que tiene suspendidas las clases en educación básica desde el pasado día seis.

En las negociaciones participa en la mediación la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y también intervienen funcionarios de la Secretaría de Educación Publica y representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Aún cuando ambas partes han expresado su disposición para lograr acuerdos que permitan la solución del conflicto hasta ahora no se han alcanzado.

Intervienen varios funcionarios para solucionar este conflicto Foto: Especial

En tanto miembros de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron ahora la antigua torre de cristal, en la cual se alojan diversas dependencias de la secretaría de Educación como parte de sus protestas en demanda de la atención a los 21 puntos de su pliego petitorio.

Desde el pasado sábado un grupo de maestros cerraron el acceso a la torre de gobierno en la cual se alojan dependencias como la subsecretaría de Planeación, la Unidad Ejecutiva, la Dirección Jurídica, la subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, así como también el Cotacyt.

Pero el mayor número de maestros permanecen apostados frente a las oficinas de la secretaría de Educación, en la calzada Luis Caballero, en donde esta mañana los maestros bloquearon los carriles centrales para efectuar una ceremonia de honores a la bandera, en una demostración de fuerza.

Desde el pasado jueves los maestros accedieron abandonar la plaza Juárez frente al Palacio de Gobierno a efecto de permitir la ceremonia del Grito de Independencia y regresaron al plantón frente a la secretaría.

Trascendió que en el curso del día los maestros podrían retornar a instalar su plantón en la plaza frente al Palacio de Gobierno, pero permanecen en su plantón en la calzada de Tamatán.

Maestros intentan cerrar escuela y lo rechazan los padres de familia

Por otra parte, un incidente se registro esta mañana, en la escuela primaria Matías S. Canales cuando un grupo de miembros de la Sección 30 del SNTE intentaron irrumpir en el plantel escolar con el propósito de que suspendieran las clases y las maestras acudieran al plantón.

A la escuela que se encuentra al sur de la ciudad al final de la calzada de Tamatán, arribaron al plantel escolar para tomarlo y suspender las clases pero el director de la escuela, y padres de familia no lo permitieron.

El director de la escuela primaria, Gilberto Ruiz Hernández, externó que él y las demás maestras (os) respaldan las demandas del magisterio y las consideran justas, pero estiman que en ello no se debe afectar el derecho de los niños (as) a la educación y es por ello que no se han sumado al paro de labores.

Foto: Especial

La escuela primaria Matías S. Canales es la única en ciudad Victoria en la cual las clases no han sido suspendidas y se continúan impartiendo con normalidad. En este plantel escolar cursan su educación primaria más de 500 alumnos.

Ante el intento del grupo de miembros del SNTE quienes vestían camisetas blancas con la leyenda “ni un paso atrás” en color naranja también arribaron padres de familia quienes no permitieron su ingreso a la escuela y la suspensión de clases.

También llegaron elementos de la Guardia Nacional y Guardia Estatal quienes se mantuvieron a la expectativas y no fue necesaria su intervención.

El hecho no paso de algunas cuantas palabras altisonantes.

DRV