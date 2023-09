Claudia Sheinbaum recibe funko alusivo a entrega de bastón de mando por AMLO

A través de su cuenta oficial de Instagram, Claudia Sheinbaum, Coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, compartió una nueva figura de "funko" que le regalaron sus simpatizantes, el cual hace referencia a la entrega de bastón de mando por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Miren qué hermoso regalo me dieron en Morelia, Michoacán. Es un funko de cuando nuestro presidente @lopezobrador me entregó el bastón de mando de Defensa de la Cuarta Transformación", escribió en un mensaje la ex mandataria capitalina, quien acompañó el texto con una imagen de ella cuando le entregaron el presente.

De acuerdo con AMLO, la entrega de bastón de mando se trató de un acto simbólico similar a los que ese entregan en las comunidades indígenas a su líder, como una forma metafórica de que quien lo recibe, tiene una responsabilidad por parte del pueblo al que representan.

Claudia Sheinbaum durante su visita a Michoacán. Foto: Instagram @claudia_shein.

Funkos de Claudia Sheinbaum

Esta no es la primera vez que Claudia Sheinbaum recibe un funko por parte de sus seguidores. A principios de año la ex mandataria capitalina compartió una foto de un muñeco parecido a ella como la titular del Ejecutivo local. "Miren qué hermoso Funko Pop me regalaron”, compartió la ex jefa de Gobierno en sus redes sociales en esa ocasión.

Esa muñeca lucía el cabello suelto y negro, con pantalón azul, chaleco color guinda en honor a su partido político, y una playera blanca; haciendo alusión a la vestimenta que usualmente ocupaba durante la revisión de obras. Asimismo, la caja contaba con los logos del gobierno de la CDMX, el nombre de la ex jefa de Gobierno y el cargo que ocupaba en ese momento como titular del Ejecutivo local.

Claudia Sheinbaum mostrando su primer figura funko. Foto: Archivo.

Esta vez, Claudia Sheinbaum obtuvo una figura en la que ya no aparecía sola, sino que iba acompañada de una de AMLO. Para ella este acto "representa los valores más profundos de nuestra historia viva, de los pueblos indígenas, lo tomo con orgullo y compromiso, y con humildad pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado, el de la transformación que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador”.