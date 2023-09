Martha Yuriria Rodríguez, titular de la CEAV no asiste a la comparecencia del Senado

Por segunda ocasión, la titular de la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, dejó plantados y no asistió a una comparecencia con senadores de la República, donde se trataría el tema de los hechos ocurridos el 27 de marzo en la Estación Migratoria Lerdo-Stanton en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Aunado a ello, la CEAV ha incumplido con el Senado de la República para entregar un informe de lo ocurrido en esa estación Migratoria donde fallecieron 40 migrantes extranjeros en un incendio pues estaban encerrados.

Arremeten contra la titular de la CEAV

Ante eso, el senador Emilio Álvarez Icaza detalló que es la segunda ocasión en que la titular de la CEAV se niega a comparecer ante la Cámara Alta.

Indicó que desde hace tres semanas se envió el oficio con la invitación dirigida a la CEAV para la atención de la comparecencia. Sin embargo, ayer el grupo de trabajo del Senado recibió un oficio en el que la titular de la comisión cancela su participación en la comparecencia, argumentando que debía atender otro evento.

Se realizó una comparecencia con senadores de la República Foto: Especial

Icaza pidió tomar medidas más enérgicas pues es inadmisible y el Senado no puede quedar pintado, porque los funcionarios no atienden las comparecencias y no pasa nada.

"Es un hecho grave de desatender su responsabilidad. Es un trato insultante a esta soberanía", dijo.

Beatriz Paredes propone iniciativa

Al respecto, la senadora priista Beatriz Paredes Rangel propuso una iniciativa para que se imponga una sanción a los funcionarios del Poder Ejecutivo y órganos autónomos que no atiendan las convocatorias a comparecer ante el Legislativo.

"Que comparezcan porque se ha vuelto un hecho recurrente que no atiendan los funcionarios. Comparecencia fue citada con tres semanas antes y un día antes no cancela", enfatizó.

Insistió que además de la comparecencia de la titular de la CEAV, se tiene que llamar a comparecer a la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde.

La oposición y Morena, por medio del senador Rafael Espino de la Peña, apoyaron la propuesta de Beatriz Paredes, la cual van a llevar al Pleno del Senado.

DRV