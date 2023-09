Maestros del COBACH exigen justicia por la muerte de la maestra Berni Flores en Chiapas, acusan de feminicidio

La mañana de este martes docentes del Colegio de Bachilleres de Chiapas marcharon en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Comitán y Siltepec; para exigir justicia por la muerte de la maestra Berni Flores quien fue encontrada sin vida este martes en Amatenango de la Frontera.

Los docentes señalaron que la marcha fue poco concurrida pues tienen miedo a que les suceda algo parecido ya que la maestra que falleció fue levantada por un grupo armado el pasado 7 de septiembre dentro de su aula en el Plantel 216 Ejido Río Guerrero.

Isabem Calymayor, docente del COBACH dijo que quieren justicia pues no quieren que se repita un casi como este.

Un grupo armado se llevó a la maestra Berni Foto: Especial

"Hoy no está con nosotras pero estamos quienes teníamos que estar esta mañana para exigir justicia para que se voltee a ver a esas comunidades el Colegio de Bachilleres está enclavado en cada uno de los municipios y en cada pueblo de este estado y grandioso estado de Chiapas no es posible que no prestemos que no estemos justo pensando en que algo más va a suceder después de esto no queremos"

Los maestros con pancartas y un moño negro en señal de luto, pidieron a las autoridades investiguen y den con el paradero de el o los responsables.

Además exigieron condiciones de seguridad para maestros y alumnos no solo de esa zona sino en todo el estado.

No hay fecha para regresar a clases

Se sabe que los planteles del COBACH en esa zona no tienen clases hasta que haya condiciones para regresar.

Por su parte el Fiscal General del Estado de Chiapas, Olaf Gómez Hernández, reconoció que en la entidad sureña del país ha aumentado el número de personas desaparecidas y las atienden con las denuncias de familiares.

Lo anterior tras los conflictos entre grupos del crimen organizado en la zona fronteriza de Chiapas, que derivó en el levantón y feminicidio de la maestra del Colegio de Bachilleres en Amatenango de la Frontera.

El fiscal chiapaneco indicó que se implementó una base de operaciones mixtas en la frontera con el país vecino de Guatemala, la cual es encabezada por el Ejército Mexicano.

Exigen justicia con pancartas y consignas Foto: Especial

Sobre el caso de la maestra Berni Flores Mejía, dijo que se encuentran investigando aún.

“Sí desde luego, en ese caso sería un feminicidio le compete a la Fiscalía la investigación, estamos en eso… Pues inició como un secuestro, una privación de la libertad y estamos trabajando en eso”, detalló.

En cuanto a los delitos que se cometen a diario en esta zona de la frontera, dijo que la mayoría son en materia federal, sin embargo, los delitos del fuero común son atendidos por ellos.

Finalmente explicó que el mayor número de casos de personas desaparecidas se registran en los límites de Chiapas con Tabasco, Guatemala y Oaxaca.

