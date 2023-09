Claudia Sheinbaum se reunirá con legisladores de Morena y este es el motivo

Claudia Sheinbaum, Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, visitará este miércoles la Cámara de Diputados para reunirse con los legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), encuentro que tiene como finalidad mantener la unidad de la que tanto han hablado, antes y después del proceso interno del partido.

Marcelo Ebrad, quien fue parte de tal proceso y aspirante a la Coordinación Nacional de Defensa de la 4T, impugnó el mismo tras señalar inconsistencias e irregularidades que supuestamente favorecieron a Claudia Sheinbaum. Sin embargo, las autoridades de Morena han reiterado que no hubo ningún factor que pusiera la balanza en favor de la ex jefa de Gobierno y que los procedimientos de la encuesta se llevaron de forma transparente y democrática.

Actualmente, el ex secretario de Relaciones Exteriores mantiene su postura y afirmó que existe una fractura en su relación con el partido, el cual por su parte, ha asegurado que mantiene "las puertas abiertas para todos". La visita de la Coordinadora al recinto político buscará ser el primer paso de llamado a unidad entre la facción de legisladores que apoyan a Ebrard, así como los que apoyan al movimiento.

Claudia Sheinbaum empieza a definir a su equipo de trabajo para esta nueva etapa. Foto: Archivo.

Discurso de Claudia Sheinbaum

Los principales puntos de su visita a la Cámara de Diputados no fueron dados a conocer, pero se espera que la nueva líder de Morena de un discurso a todos los militantes del Movimiento en el que se recuerde la importancia de la unidad para seguir con la denominada "Cuarta Transformación".

La ex jefa de Gobierno no había respondido de manera directa a las acusaciones del ex canciller e incluso le reiteró, sin mencionarlo, que el partido es un espacio abierto para todos y todos. Pero ante la impugnación presentada por Marcelo, Claudia Sheinbaum señaló a un medio nacional que su equipo de trabajo y ella ya habían revisado los documentos presentados y consideraban que no tenían fundamento.

Claudia Sheinbaum ha reiterado llamado de unidad en Morena. Foto: Archivo.

De acuerdo con lo compartido hasta ahora, esta visita busca evitar que siga el conflicto por el resultado de las encuestas, y así poder trabajar en unidad de cara al 2024. Hay que recordar que la Coordinadora de Morena realizará otra gira alrededor de la República mexicana para seguir realizando asambleas informativas, mientras define la coordinación de los comités a los que se han sumado Adán Augusto López y Ricardo Monreal como Coordinador de Organización y Enlace Territorial, y Coordinador Político, respectivamente.