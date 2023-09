Influencer presumía en TikTok las visitas en la cárcel a su novio, la detuvieron por asesinato

Nayeli Díaz era una influencer en las redes sociales donde compartía contenido sobre su estilo de vida que incluía las visitas en la cárcel que le hacía a su novio. Sin embargo, el pasado fin de semana, la mujer fue detenida en la alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México debido a su vinculación en un caso de asesinato.

En un tiktok, la creadora de contenido compartió cómo era un día cuando acudía al Reclusorio Sur para visitar a su pareja en un clip que tituló: “Cuando vas a pasar la navidad con tu novio”. En esa ocasión Nayeli llevó un pastel de chocolate y varios recipientes con comida de las fiestas decembrinas para llevarlo a su novio.

Nayeli Díaz compartía que visitaba a su novio en la cárcel. Foto: Tiktok

La influencer fue detenida en una “cheleria”

“Y das toda una excursión para llegar con el…(sic)”, escribió Nayeli en su tiktok de visita al reclusorio que fue compartido a sus casi 11 mil seguidores en su cuenta de la red social china. Pero el pasado sábado, la mujer fue detenida mientras estaba dentro de un negocio de venta de bebidas alcohólicas conocido como “cheleria” en la alcaldía Venustiano Carranza.

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron al establecimiento para detener a la mujer que se identifica en TikTok como Nayeli Díaz a quien se le indicó que era investigada por su presunta participación en una caso de homicidio, según información del periodista Carlos Jiménez.

La influencer comparte su estilo de vida. Foto: Tiktok

Lujos y mensajes de amor de la influencer embarazada

En el último tiktok que Nayeli compartió en su cuenta, dio a conocer un ultrasonido donde se ve a un bebé, el cual afirmó, espera con ansias, pero le escribió un mensaje: “No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos…”, dijo, y agregó:

“Yo quiero pensar que acerté y te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos me salen escudos del pecho… Te espero con ansias mi negrit@ te cuidare sobre todas las cosas. Te amamos tanto”, resaltó la creadora de contenido indagada por asesinato.

En cada publicación, Nayeli enfatizaba sus logros que ha conseguido como la ocasión cuando mostró que había adquirido un automóvil de lujo de la marca BMW que contrastaba con el resto de los vehículos de sus vecinos. “Lo estoy logrando a mis 22 años”, destacó la influencer que también mostraba su esbelto cuerpo que no reparó en reconoce que fue producto de cirugías estéticas.

Nayeli Díaz mostraba lujos en las redes. Foto: TikTok

