Delfina Gómez: los 4 retos más urgentes que enfrentará la gobernadora en Edomex

El próximo sábado 16 de septiembre de 2023 en el Estado de México no sólo se celebrará el 213 aniversario de la Independencia de México, también que asumirá la gubernatura la primera mujer en estar frente a la entidad más poblada del país. El hecho es histórico no solo porque el llamado Edomex tendrá por primera vez a una fémina como gobernadora, además porque Delfina Gómez no proviene del partido que por años gobernó el estado.

Pero no todo es celebración, tomar las riendas de un estado tan amplio y que colinda con varias entidades implica varios retos, los cuales la emanada del Grupo de Texcoco asegura estar lista para enfrentar. Cabe recordar que el Estado de México es la entidad federativa que mayor presupuesto federal recibe, no solo por la densidad demográfica, también por los índices de pobreza que registra.

Será la priemra mujer en goernar la entidad. Foto: Cuartoscuro.

Seguridad

El Edomex colinda con ocho estados, algunos de sus municipios forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que comparte problemáticas con la Ciudad de México, si bien algunas de ellas son de seguridad, su colindancia con otras entidades son las que tienen más focos rojos. Cabe recordar que algunas zonas, Tejupilco de Hidalgo, Tlatlaya, Amatepec, Luvianos, Zacazonapan, San Martín Otzoloapan, Santo Tomás de los Plátanos, Almoloya, Sultepec, Zacualpan, y Santiago Texcaltitlan; son parte de la llamada Tierra Caliente que también integran Guerrero y Michoacán.

De todos es conocido que en la Tierra Caliente el crimen organizado tiene una gran presencia sometiendo a los pobladores, los grupos delincuenciales han avanzado grandemente en la entidad mexiquense desde hace meses, lo que se ha visto reflejado en las noticias violentas que se tienen casi diario. Por lo que la extorsión, los enfrentamientos, secuestros, robos y homicidios son una constante, lo que hace que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 90.6% de los adultos no se siente seguro.

El homicidio es un crimen recurrente. Foto: Cuartoscuro.

Feminicidios y desapariciones

Aunque los feminicidios también entran en el rubro de la seguridad, el trasfondo es diferente, por ello el Estado de México es uno de las entidades donde más se registran este tipo de delitos, los municipios que encabezan la incidencia de este ilícito son: Ecatepec, Valle de Chalco, Tlalnepantla, Naucalpan y Toluca.

El Edomex es el tercer estado donde más Alertas por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) hay, superado solo por Chiapas y Michoacán. Además, en 2019 se creó una alerta en siete municipios mexiquenses por la alta tasa de desapariciones de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Feminicidios y desapariciones asolan al Edomex. Foto: Cuartoscuro.

Economía

Tan variado como sus 125 municipios, el Edomex presenta desigualdad a lo largo de su territorio, por ello la economía es uno de los grandes retos que representa gobernar la entidad. El sitio Político informa que el Producto Interno Bruto (PIB) Nacional de la entidad en 2020 fue de 9.1%. Sus principales actividades económicas son: comercio, comunicaciones, finanzas, turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos, administración pública y servicios públicos.

Pero la pobreza también forma parte del Edomex, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), reportó en 2020, que casi la mitad de la población mexiquense, el 48.9%, (alrededor de 8,324,500 personas) vivía en situación de pobreza.

La entidad tiene un importante porcentaje de población indígena. Foto: Cuartoscuro.

Movilidad

Diariamente millones de mexiquenses viajan a la Ciudad de México para trabajar o estudiar, para lograrlo invierten alrededor de dos horas en trasladarse, además de que desembolsan una significativa cantidad económica para llegar a sus destinos.

Además de ello, el transporte público es un sitio inseguro, pues los asaltos en él son una constante que no sólo merma las finanzas, en ocasiones también termina con la vida de las víctimas.

