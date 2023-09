“La traición de Pinochet a Allende no se borra ni con ni con toda el agua de los océanos”: AMLO.

Santiago de Chile.- A un día cumplirse 50 años del golpe de Estado en Chile, este sábado, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sentenció que la traición del general Augusto Pinochet al expresidente Salvador Allende “no se borra ni con todo el agua de los océanos”.

Durante el mensaje conjunto que ofreció con el presidente chileno Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda, donde murió Allende, el mandatario mexicano dijo que para él el expresidente derrocado es el dirigente extranjero al que más admira, pues “fue un humanista, un hombre bueno, víctima de canallas”, quien nunca quiso optar por el camino de las armas para defender a su gobierno.

“El que opta por la lucha armada sabe que se trata de vencer o morir, pero el que no quiere la violencia para su pueblo ni para nadie y ve con profundo respeto, con profundo amor incluso, al adversario, no merece ser tratado de esa manera. La traición de Augusto Pinochet fue abominable, es una mancha que no se borra ni con todo, ni con toda el agua de los océanos”, dijo.

López Obrador expuso que Allende dejó al mundo “muchas lecciones de humanismo, dignidad y democracia”. Incluso, dijo, fue parte de su inspiración para los principios de la 4T que busca implantar en México.

“De él aprendimos que la mejor forma de lograr una verdadera transformación depende en mucho del esfuerzo que hagamos para despertar la consciencia cívica, el cambio de mentalidad en nuestros pueblos, no sólo de un grupo o una minoría, sino de amplios sectores de la población, de una mayoría lo suficientemente poderosa para establecer un nuevo orden social y político”, dijo.

Gabriel Boric, actual presidente de Chile, reconoció la protección que México dio a los chilenos, al recibir a al menos 3 mil exiliados durante la dictadura de Pinochet (1973-1990).

"Su visita, presidente, con el motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado es una muestra concreta de esta historia que nos une y de su compromiso con el fortalecimiento de la democracia en América Latina y del interés mutuo en seguir trabajando en beneficio de nuestros pueblos”, exaltó.