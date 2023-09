“Se convirtió en realidad nuestro sueño": AMLO presume los logros de su gobierno, reducir la pobreza su mayor orgullo

Campeche.- Al arrancar su Quinto Informe de Gobierno en el Centro de Exposiciones en Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió este viernes los indicadores de la economía mexicana como el crecimiento del PIB a más del 3 por ciento después de la pandemia de COVID-19, la apreciación del peso mexicano, el aumento de 88 por ciento del salario mínimo y que México ocupa la tercera posición en el mundo con menos desempleo.

Ante alrededor de 500 invitados, entre ellos gobernadores, empresarios, secretarios de Estado, funcionarios y diplomáticos extranjeros, el mandatario federal resaltó que en México hay 22 millones de trabajadores inscritos en el IMSS que reciben en promedio 16 mil 284 pesos mensuales.

Reconoció a Zoé Robledo por mantenerse en su puesto para consolidar la salud en el país. FOTO: IMSS

“Somos el tercer país del mundo con menos desempleo. Gracias a la reforma laboral, entre otros beneficios para los trabajadores el reparto de utilidades para el 2020 fue de 87 mil millones de pesos, en 2021 de 183 mil millones, y el año pasado de 214 mil millones de pesos”, dijo.

Expuso que cuando él llegó a la Presidencia, en diciembre del 2018, el salario mínimo era de 88 pesos al día, ahora es de 207, mientras en la frontera norte es de 312 pesos diarios. "Es decir, un aumento en términos reales del 88 por ciento, algo que no se veía en los últimos 40 años”, destacó. Expuso que luego de la pandemia de COVID-19, la economía de México ha crecido a más del 3 por ciento anual. “El peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en relación al dólar”, dijo. Destacó el crecimiento de las remesas durante los últimos que envían mexicanos desde Estados Unidos a México.

“Este año superará los 60 mil millones de dólares, cifra récord que alivia mucho a 12 millones de familias sobre todo en las comunidades más marginadas del país”, dijo.

Mientras, destacó que el índice de la Bolsa de Valores en México ha crecido en 27 por ciento, mientras las reservas del Banco de México suman 203 mil millones de dólares. También, que la deuda pública, a pesar de la crisis mundial por la pandemia y de la guerra de Rusia y Ucrania, “prácticamente no ha crecido en relación con el PIB, en 2018 la recibimos en 43.6 y hoy está en 44 por ciento, porque sencillamente no hemos contratado créditos adicionales”.

Aseguró que la pandemia no impidió el crecimiento económico. FOTO: Cuartoscuro.

Reitera: es necesario reformar al Poder Judicial

Habló del tema de la polémica por el freno a la distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua y Coahuila, que se ordenó desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En el salón del Centro Internacional de Exposiciones de Campeche, criticó con menos dureza que en sus conferencias mañaneras a los gobiernos de Chihuahua y Coahuila por interponer controversias constitucionales, y al ministro Luis María Aguilar por frenar temporalmente su reparto. Sin embargo, dijo que lo anterior muestra la necesidad de reformar al Poder Judicial.

“Por ello, y otras, varias y fundadas razones, voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos”, dijo. Destacó que los nuevos contenidos de libros de texto se hicieron “con fundamentos científicos y con dimensión humanista".

Aseguró que los libros de texto fueron creados con un modelo humanista. FOTO: Cuartoscuro

“Ya se distribuyeron 83 millones 638 mil ejemplares de preescolar y primaria y están entregándose 41 millones 745 mil libros para secundaria. Como es sabido, dos gobiernos estatales recurrieron, porque tienen ese derecho, a una controversia constitucional, y un minutos de la Corte, que también tiene esa facultad, resolvieron impedir que los jóvenes estudiantes, niñas, niños, cuenten con estos libros de texto.

Sin embargo, estamos esperando la decisión definitiva y también la opinión de maestros, maestras y padres de familia de Coahuila y Chihuahua para tomar una decisión definitiva sobre este lamentable asunto”, agregó. También agradeció que la mayoría, 30 de 32 gobernadoras, gobernadores, respaldaron la decisión del gobierno federal entregar los libros gratuitos de nivel básico de la SEP.

Se han basificado a casi un millón de maestros: AMLO

n lo que va del presente sexenio, 907 mil trabajadores de la educación, han sido basificados y se han aumentado los salarios de maestras y maestros, presumió este viernes.

"Les voy a comentar algo, como afortunadamente está habiendo crecimiento económico, hay empleos, están mejorando los salarios en general. Y como ya lo expresé, hay 22 millones de trabajadores inscritos en el seguro social, 22 millones, y el promedio de estos 22 millones de trabajadores, el promedio de los horarios que perciben es de más de 16 mil pesos mensuales, el promedio”, dijo.

Destacó que también decidieron ajustar el salario de los maestros al monto del promedio nacional.

“Resulta que había maestros que ganaba menos 16,000 pesos mensuales, entonces, tomamos la decisión de qué ningún maestro va a ganar menos de 16,000 pesos mensuales, es el mínimo. Mientras más crees que la economía y aumente el salario en general, también tiene que ir aumentando el salario de los maestros”, resaltó.

Habrá mejor y más atención para la ciudadanía. FOTO: Archivo.

“Hoy iniciará a producir la refinería de Dos Bocas”

Anunció que este viernes comenzará a producir la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Su operación total inicia 14 meses después de que el mandatario federal inauguró la obra en su primera fase.

“Hoy va a empezar a producir petrolíferos la nueva refinería de Dos Bocas, hoy empieza a producir, así es ¿no Rocío (Nahle)? Y a finales del año esta refinería estará produciendo un promedio de 290 mil barriles diarios de gasolinas”, dijo en el Centro de Convenciones de Campeche. Dijo que su gobierno detuvo la caída de 15 años consecutivos en la industria del petróleo en México, pues a fines de 2018 sólo se extraían un millón 700 mil barriles diarios y de haber continuado esa tendencia el país estaría exportando petróleo crudo.

“Ahora producimos un millón 900 mil barriles diarios. Se logró rescatar la actividad petrolera en lo relacionado con la producción de petróleo crudo”, destacó.

La meta es producir 290 mil barriles diarios. FOTO: Cuartoscuro.

También resaltó la rehabilitación de seis refinerías con una inversión de 70 mil millones de pesos, lo que ha aumentado su producción de 38 a 60 por ciento; la compra de Deer Park que procesa 340 mil barriles diarios. Con lo anterior, López Obrador destacó que cumplirá su propósito de que México sea autosuficiente en combustibles, pues el país dejará de comprar gasolinas y diésel en el extranjero porque las producirá en la nación.

“En 2018 importamos 900 mil barriles diarios de gasolinas, 900 mil barriles diarios compramos en el 2018, en primedio, lo que significaba el 80 por ciento del consumo nacional. A finales de este año vamos a estar importante sólo 250 mil barriles (de gasolinas), lo que representa el 20 por ciento del consumo nacional”, enfatizó.

“Arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba”: AMLO

Con una frase, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que junto a la reducción de la pobreza en México también la clase más rica del país ha ganado.

“Arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba, sino abajo los privilegios”, dijo durante su Quinto Informe de Gobierno que rindió en el Centro de Convenciones en Campeche.

López Obrador destacó que “se convirtió en realidad nuestro sueño de reducir la pobreza”, citando que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó recientemente que en los cinco años del presente sexenio la pobreza disminuyó en 5 millones de personas.

Agradeció a su gabinete y a las instituciones por ayudarlo a consolidar la 4T. FOTO: Presidencia.

“Quiero aclarar, también, que el que haya bajado la pobreza y la desigualdad no quiere decir que le fue mal a los de arriba, también empresarios, incluso banqueros, han obtenido ganancias razonables, lícitas, y esto es importante también que se sepa, a la mayoría de las empresas y a todos los bancos les ha ido muy bien. Han obtenido, en algunos casos, utilidades históricas, por eso confirmo de que nosotros hemos proclamado lo siguiente: arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba, sino abajo los privilegios”, enfatizó.

Destacó que lo anterior también es muestra de una disminución de la pobreza y la desigualdad en el país. “En este quinto informe y a 13 meses de que concluya mi mandato, puedo demostrar que con un pueblo digno y trabajador y con un gobierno honesto y austero es posible convivir en una sociedad mejor, más justa, más libre, más fraterna y más igualitaria”, señaló.

Expuso que lo anterior reafirma su hipótesis principal de que la corrupción que era la causa principal de la desigualdad económica y social.

"En las ciencias sociales se enseña que la desigualdad se produce porque el burgués, el dueño de los medios de producción, se queda con las ganancias, con la plusvalía, explotando al trabajador, al proletario. Esa es la esencia de la explicación de por qué la acumulación de la riqueza, pero eso no aplica del todo en nuestro país”, señaló.

Reconoce a la Marina y al Ejército Mexicano

“En vez de militarizar al país como sostiene nuestros opositores, estamos dejando de manifiesto que los marinos y los soldados son pueblo uniformado, servidores públicos ejemplares, trabajadores leales y patriotas”, destacó desde el Centro de Convenciones de Campeche. Frente a su gabinete de seguridad, gobernadores, empresarios, diplomáticos extranjeros, el mandatario mexicano expuso que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) “han sido nuestros grandes apoyos, no sólo en materia de seguridad pública, sino también en labores de protección civil , control de aduanas, cuidado de puertos, aeropuertos instalaciones de Pemex”.

También destacó que han ayudado en la construcción de 2564 sucursales del banco del bienestar, en la edificación de hospitales, distribución y aplicación de vacunas, en la entrega de libros de texto de texto, en la construcción de 320 cuarteles, en la construcción de acueductos, canales y un distrito de riego en Nayarit. Citó otras acciones encabezadas por Sedena y MArina, como la construcción de hoteles, muelles, vías férreas para el tren maya y para la obra Itsmo, así como la de aeropuertos.

Así como en la próxima operación de la línea aérea que es todo un acontecimiento,. A partir del mes de noviembre, va a volver a volar mexicana de aviación. En fin, en vez de militarizar al país como sostiene nuestros opositores, estamos dejando de manifiesto que los marinos y los soldados son pueblo uniformado, servidores públicos ejemplares, trabajadores leales y patriotas.

Lo mismo puedo decir de las mujeres y hombres integrantes del gabinete de todas las instituciones del gobierno, lo que tiene que ver con el poder ejecutivo. Me ayudan mucho, mucho mucho, los que están aquí y otros otros que no pudieron venir. Son miles de mujeres y hombres que me ayuden en la compleja, pero gratificante humana tarea de gobernar en beneficio del pueblo. En seguridad pública, dijo que a diferencia de lo que sucedía durante los gobiernos neoliberales o neo porfiristas, ahora no se reprime al pueblo ni se usa más la fuerza bruta para enfrentar problemas sociales. Destacó que la estrategia de atender las causas de la violencia ha funcionado

"Los delitos del fuero federal se han reducido el 24%; el homicidio, en 17%; el robo, en 26%; el homicidio, en 29%;el robo de vehículo, en 44%;y el secuestro, en 80%”, resaltó.