Luchar por la justicia social: la esencia que caracteriza la gestión de Verónica Camino en el Senado

Un legislador se define por sus acciones, por hacer valer su palabra en hechos concretos y reales que beneficien a la ciudadanía. El pueblo está harto de ver a personas que sólo buscan votos con promesas vacías que nunca se materializan. De la simulación. Por ver como los recursos públicos se destinan en mantener a unas personas que sólo llenan una silla y asienten con la cabeza y con la mano las decisiones de unas cúpulas.

No obstante, hay personas que, durante esta actual legislatura en el Congreso de la Unión, están cambiando esta realidad. La senadora de Morena por Yucatán, Verónica Camino, por ejemplo, refrenda el valor que ha caracterizado a esta llamada Cuarta transformación, ante todo, primero los pobres, primero lo grupos en situación de vulnerabilidad, ese sector que durante gobiernos anteriores ha sido relegado al olvido, y sólo atendido con fines políticos para tiempos electorales.

Durante su gestión ante el Senado de la República, la morenista ha velado por defender, proteger, a través de iniciativas de ley, los derechos fundamentales de las mujeres, combatir la violencia de género. Así como conseguir reformas o iniciativas que garanticen apoyos a los adultos mayores, la salud de la población y ha respaldado los proyectos del gobierno federal que detonarán la economía de la zona sur del país, como el Tren maya.

Su gestión en el Senado refleja la esencia que la caracteriza: luchar por la justicia social para el pueblo yucateco. También, desde Congreso de la Unión, ha defendido el bienestar de la ciudadanía, mediante debates y posturas sólidas, de los intereses de las cúpulas políticas que durante años se sintieron amos y dueños del país, quienes ahora ven con pesadumbre.

A su vez, ha atendido las problemáticas que afectan a su natal Yucatán, un estado donde las gestiones panistas y priistas han acabado con los recursos naturales, el medio ambiente y generado despojos de sus tierras a las comunidades mayas.

Para Verónica, uno de sus ejes principales ha sido luchar sin tregua por una vida libre de violencia para las mujeres de todo el país, principalmente de Yucatán, donde, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del 2016 al 2021, la violencia sexual en contra de mujeres, a lo largo de la vida, aumentó casi un 10 por ciento.

Mientras que la violencia física, a lo largo de la vida, incrementó casi un 4 por ciento, la psicológica aumentó un 1.4 por ciento, durante estos cinco años. De acuerdo con datos de la encuesta, en Yucatán, el 71.4 por ciento de las mujeres de 15 años o más, experimentaron algún tipo de violencia: psicológica, física, sexual, económica o patrimonial a lo largo de la vida.

A su vez, según cifras del a Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) e Investigación y Educación Popular Autogestiva, (IEPAAC), 301 niñas de entre 12 y 14 años vivían casadas o en unión libre para 2020, en Yucatán. Para atender este lastre social, Verónica Camino trabajó, desde el 1 de septiembre de 2022 al 29 de abril de 2023, periodo correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, en reforzar los procedimientos, diligencias y causales en materia de feminicidios, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia; además se pronunció de manera contundente en contra de toda clase de violencia sexual infantil, incluyendo los matrimonios forzados de niñas, niños y adolescentes en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

También trabajó en reformas para relacionadas con la educación en materia de una vida libre de violencia y perspectiva de género; prohibición y sanciona el matrimonio infantil, creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias; así garantizar el derecho a la lactancia en centros laborales, la prevención y eliminación del acoso en espacios públicos. Y en la creación de Centros de justicia para mujeres.

Como legisladora, ha pugnado por la creación de un Modelo de Armonización Legislativa, para verificar lo que se está haciendo en cada estado y así poder identificar las áreas en las que existen errores y deficiencias. No obstante, no se trata de un enfoque punitivo, sino enunciativo, pues el fin no es de señalar culpables, sino de identificar los aspectos que necesitan mejoras para construir una sociedad más justa y equitativa.

Adultos mayores

Llegar a la vejez es difícil en Yucatán y en todo el país, pues muchos adultos mayores sufren diversos problemas para poder vivir esta etapa de la vida de una manera digna; algunos se ven obligados a seguir trabajando en condiciones poco adecuadas; o son olvidados en albergues por sus familiares.

En Yucatán, según datos del INEGI, se tiene un registro de población de 265 mil 160 personas mayores de 60 años; 46.6 por ciento son hombres (123 mil 494) y el 53.4 por ciento mujeres (141 mil 666).

Por eso, la Senadora ha trabajado arduamente para velar por las y los adultos mayores que durante años han contribuido para el fortalecimiento del tejido social y de la economía del país. Trabajó en el Senado en reformas para la creación de casas para adultos mayores jubilados y pensionados.

Así como la eliminación de condiciones para otorgar pensión por viudez y la protección de los derechos laborales de las personas adultas mayores. A su vez, gracias a sus votos se pudo conseguir que la Pensión para el Bienestar sea una realidad en todo el país. En Yucatán, más de 208 mil personas están siendo beneficiadas con este programa del gobierno federal, un apoyo económico que alcanza los 4,800 pesos por persona cada dos meses.

Pero sus esfuerzos no se quedaron ahí, y para lograr un mayor bienestar en este sector de la población, se logró que, para enero de 2024, esta cantidad se elevará a 6,000 pesos por persona. El programa 65 y más para adultos mayores se otorga directamente a la persona a través de las tarjetas de Bienestar. Ya no hay intermediarios, estas ayudas llegan directamente a quienes las necesitan.

CAMPO

Durante años, el campo yucateco fue abandonado; sin otorgar apoyos concretos para los productos, solo migajas, dejando a merced de las mafias inmobiliarias las tierras, que albergan cultivos y diversos productos, sustento de muchas familias, de las comunidades mayas.

El camino que ha marcado las acciones de la Senadora ha sido el apoyo al campo yucateco, porque está consciente de que de esta manera se activa la economía de las comunidades.

Por eso, otro de los ejes centrales de su labor ha sido la promoción y fortalecimiento de los programas "Sembrando Vida" y "Producción para el Bienestar", iniciativas fundamentales impulsadas por el gobierno federal para reactivar nuestro campo y asegurar la seguridad alimentaria en Yucatán. Además, con la ayuda de los votos en el Senado, se han beneficiado directamente a más de 10 mil productores del estado. La inversión sin precedentes que el Gobierno Federal ha destinado a estas iniciativas ha generado un impacto tangible en el campo yucateco, marcando un hito en términos de apoyo al sector agropecuario.

Verónica ha sido una aliada importante para la 4 Transformación. Ha cumplido con la encomienda del presidente, Andrés Manuel López Obrador en el Senado. Su visión se mantiene fija en la mejora del país, de Yucatán y de toda la ciudadanía en general. Los cambios son buenos, aunque haya cierta resistencia en alguna parte de la población. Pero el hartazgo de gobiernos anteriores y la esperanza de una mejora son más fuertes.

Era urgente tener legisladores que velen por los derechos y la economía de los grupos olvidados; que se implementen acciones y leyes que beneficien a Yucatán, que se deje de ver al estado como un lugar sólo para el descanso. Porque en Yucatán se trabaja todos los días. Y existe mucho potencial. Pero se necesitan representantes dignos que impulsen el campo, el turismo, y que se combatan los males sociales. Todavía queda mucho camino por recorrer y muchas deudas pendientes que saldar en la entidad, no obstante, se vislumbra una esperanza en el horizonte maya.